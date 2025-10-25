ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÉÔËþÇúÈ¯¡ÖÂç¥¦¥½¤Ä¤¤À¡×¡¡ÄËÎõ¥Ä¥Ã¥³¥ßÍá¤Ó¤¿¸¬µõ»ÑÀª¡¡¥¥±¤¬¼¨¤·¤¿ºÇÂçµé¤Î·É°Õ
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¥È¥í¥ó¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¼õ¾Þ¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ë¤Ï¡ÖTEAM EFFORT¡Ê¥Á¡¼¥à¤ÎÅØÎÏ¡Ë¡×¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤òÅº¤¨¤ë¸¬µõ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Î½¤¬ÄËÎõ¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÆ¤Ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤òÁ°¤Ë¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬ÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£ÂçÃ«¤Î¸¬µõ¤¹¤®¤ë»ÑÀª¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢Æ±Î½¤Î¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥±¤ÏÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï±³¤ò¤Ä¤¡¢MVP¤¬¡È¥Á¡¼¥à¤ÎÅØÎÏ¡É¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖËÍ¤ÏÈà¤Ë¡ØÂç¥¦¥½¤Ä¤¤À¡Ù¤È¶«¤ó¤À¤è¡£3ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈà¤À¤·¡¢10Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤âÈà¤À¡×¤È¡¢¥¸¥ç¡¼¥¯¸ò¤¸¤ê¤ËÄËÎõ¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤¬¤½¤ÎÌë¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò»ý¤Áµ¢¤í¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢¥¥±¤ÏÂçÃ«¤Ë¼«¿È¤ÎÈ¯¸À¤òÇ°²¡¤·¡£ÂçÃ«¤Ï¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤òÉô²°¤ÎÃæ±û¤ËÌá¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ2Æü¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤¬Îý½¬¤Î¤¿¤áÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ï¥×¥é¥«¡¼¥É¤È¶¦¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãç¤ÎÎÉ¤¤Æ±Î½¤¬ÂçÃ«¤Ë¡¢ÆÈÆÃ¤Ê·Á¤ÇºÇÂçµé¤Î·É°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë