辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの「平和な時間の授乳中」ショット公開「貴重」「感動する」と反響
【モデルプレス＝2025/10/25】タレントの辻希美が10月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。授乳中の第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開した。
【写真】第5子出産のタレント「平和な時間」生後2ヶ月次女授乳中の様子
辻は「平和な時間の授乳中って最高に幸せ」とコメントし、授乳中に上から夢空ちゃんを撮影した写真を公開。ピンクのドット柄のベビー服に赤いスタイをつけた夢空ちゃんを膝に乗せ、背中に手を添えている。
この投稿に、ファンからは「愛おしすぎる」「授乳シーン感動する」「平和な時間貴重ですよね」「母の愛は偉大」「癒された」などと反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
