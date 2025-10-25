timelesz・寺西拓人、「Hanako」表紙に初登場！ バーテンダー姿で読者をお迎え
timelesz・寺西拓人が、10月28日発売の「Hanako」12月号の表紙に初登場。寺西がバーテンダーに扮し、「お酒の新常識。」特集号の誌面に誘う。
【写真】綾瀬はるか、timelesz・寺西拓人の一人飲み挑戦を応援
同号では、お酒との付き合いがもっと気楽に＆身近になる“お酒の新常識”を特集。注目のお酒の種類とその飲み方、お酒と料理の合わせ方、シチュエーション別のお酒の買い方、贈り方、最近増えてきたノンアルコールの新しいつきあい方、そして、バーの重厚な扉を開ける勇気が出るマナーと作法を紹介、新しい酒場旅も提案する。
表紙を飾るのは、「Hanako」初登場のtimeleszの寺西拓人。「バーの“粋”を学ぶ」をテーマに、バーで心地よく過ごすためのマナーを紹介している。
今回、寺西はオーセンティックバーのバーテンダーに変身。ゲストを迎えるところからはじまり、席への案内、シェイカーを振るしぐさ、会話を楽しむ笑顔、オーダーをとるときのアイコンタクト…などバーでのさまざまなシーンを撮影。
寺西がバーテンダーの制服に着替えて現れると、その着こなしっぷりに「おぉ〜」とスタッフからは歓声が。プロの方にシェイカーの振り方やお酒の出し方を教えてもらうと、あっという間にスマートな動作でお酒を作ってくれる寺西。ポージングチェンジをお願いするたびに、「かしこまりました」と対応も丁寧でスマートだったという。実は生ビールを注ぐのもこの撮影が初だそう。自身が注いだビールをこっそり味見する寺西に、「お味はどうですか？」と聞くと、「おいしい！」と照れながら答えてくれた。
裏テーマは、「憧れのバーテンダーさんとこっそり付き合ったら…」。ということでバーテンダーの仕事が終わった後のオフのシチュエーションも。制服を脱いで、外でこっそり待ち合わせ。バーでの凛々しい雰囲気とは一転、髪をおろして、リラックス。お茶目で、ふにゃっとしたやさしい笑顔が満載だ。寺西のオンとオフの表情としぐさが見ることができる。
インタビューでは、「忘れられない初めての一杯は、紅白歌合戦の後で。それこそSexy Zone（現・timelesz）のバックだった気もしますが、本番を終えた12月31日の夜…」「timeleszのメンバーでいうと、（松島）聡ちゃんや原（嘉孝）、篠塚（大輝）がお酒を飲むけれど、聡ちゃんは飲むと泣いちゃう（笑）」「飲み会って、どうしてもポツンと一人になっちゃう人がいる。そういうのを見ると放っておけなくて」とお酒にまつわるエピソードを明かしている。
「Hanako」12月号は、マガジンハウスより10月28日発売。定価960円（税込）。
【写真】綾瀬はるか、timelesz・寺西拓人の一人飲み挑戦を応援
同号では、お酒との付き合いがもっと気楽に＆身近になる“お酒の新常識”を特集。注目のお酒の種類とその飲み方、お酒と料理の合わせ方、シチュエーション別のお酒の買い方、贈り方、最近増えてきたノンアルコールの新しいつきあい方、そして、バーの重厚な扉を開ける勇気が出るマナーと作法を紹介、新しい酒場旅も提案する。
今回、寺西はオーセンティックバーのバーテンダーに変身。ゲストを迎えるところからはじまり、席への案内、シェイカーを振るしぐさ、会話を楽しむ笑顔、オーダーをとるときのアイコンタクト…などバーでのさまざまなシーンを撮影。
寺西がバーテンダーの制服に着替えて現れると、その着こなしっぷりに「おぉ〜」とスタッフからは歓声が。プロの方にシェイカーの振り方やお酒の出し方を教えてもらうと、あっという間にスマートな動作でお酒を作ってくれる寺西。ポージングチェンジをお願いするたびに、「かしこまりました」と対応も丁寧でスマートだったという。実は生ビールを注ぐのもこの撮影が初だそう。自身が注いだビールをこっそり味見する寺西に、「お味はどうですか？」と聞くと、「おいしい！」と照れながら答えてくれた。
裏テーマは、「憧れのバーテンダーさんとこっそり付き合ったら…」。ということでバーテンダーの仕事が終わった後のオフのシチュエーションも。制服を脱いで、外でこっそり待ち合わせ。バーでの凛々しい雰囲気とは一転、髪をおろして、リラックス。お茶目で、ふにゃっとしたやさしい笑顔が満載だ。寺西のオンとオフの表情としぐさが見ることができる。
インタビューでは、「忘れられない初めての一杯は、紅白歌合戦の後で。それこそSexy Zone（現・timelesz）のバックだった気もしますが、本番を終えた12月31日の夜…」「timeleszのメンバーでいうと、（松島）聡ちゃんや原（嘉孝）、篠塚（大輝）がお酒を飲むけれど、聡ちゃんは飲むと泣いちゃう（笑）」「飲み会って、どうしてもポツンと一人になっちゃう人がいる。そういうのを見ると放っておけなくて」とお酒にまつわるエピソードを明かしている。
「Hanako」12月号は、マガジンハウスより10月28日発売。定価960円（税込）。