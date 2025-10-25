Netflixでケネディ家を描くドラマ決定！ JFKの父にマイケル・ファスベンダー
Netflixで、ジョン・F・ケネディ元大統領を輩出したアメリカの名家ケネディ家を描くドラマシリーズの製作が決定した。JFKの父ジョセフ・ケネディ・シニア役を、マイケル・ファスベンダーが演じるという。
【写真】妻アリシア・ヴィキャンデルとレッドカーペットに登場したマイケル
Varietyによると、『Kennedy（原題）』と題された本シリーズは、フレドリック・ロゲヴァルによる2023年の著書『JFK：「アメリカの世紀」の新星1917‐1956』を原作に、1シーズン全8話構成で制作される。
2年前に製作が報じられた際は、エミー賞を総なめにしたNetflixドラマ『ザ・クラウン』のアメリカ版になぞらえ、ケネディ家がアメリカの政界で台頭していく姿を複数シーズンに渡って描く予定だと伝えられた。
公式発表によると、「『Kennedy』は近代史におけるもっともアイコニックな名家を形作り、今日の世界を形成することに貢献した、親密な生活と愛、ライバル関係、そして悲劇を描き出す。1930年代から始まるシーズン1は、ジョー（マイケル）とローズ・ケネディ夫妻と9人の子ども達が、稀に見る形で頭角を現していく姿を捉える。その中には、人気者の兄の影を逃れようと格闘する次男ジャック（ジョン・F・ケネディ）も含まれる」そうだ。
ドラマ『キャッスルロック』の脚本家で、フィクション作家及びジャーナリストとしても知られるサム・ショーがショーランナーを務め、『キラーズ・オブ・ザ・フラワー・ムーン』や『DUNE／デューン 砂の惑星』のエリック・ロスとともに製作総指揮に名を連ねる。主演を務めるマイケルは、『それでも夜は明ける』と『スティーブ・ジョブズ』でアカデミー賞にノミネート。最近はParamount+のドラマシリーズ『ザ・エージェンシー』でも注目を集めている。
