その着方、もう古いかも！【AMERICAN HOLIC】大人が真似したい「最旬ジーンズコーデ」
時代、世代を問わずに愛されるアイテム “ジーンズ” 。でもずっと同じ着方をしていたら、野暮ったく見えてしまうかも。今シーズンは【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のスタッフルックから、「最旬ジーンズコーデ」をお手本にするのがおすすめ。シルエットや合わせ方を少し変えるだけで、一気に大人っぽく垢抜けそうです。この秋見直したいジーンズの着こなしテク、ぜひチェックして！
シアートップスでつくる大人っぽ抜け感コーデ
【AMERICAN HOLIC】「ワイドデニム」\3,990（税込）
ネイビーのシアーレーストップスを、旬のワイドジーンズにタックインした大人のきれいめカジュアル。透け感のあるトップスが、重たく見えがちなデニムスタイルに軽さをプラスしてくれます。ブラウンのパンプスとハンドバッグでまとめれば、上品さもきちんとキープ。ジーンズをカジュアルに穿くより、“キレイめにしあげる” のが、今っぽく見えるポイントです。
カラートップス × 着映えジーンズで脱マンネリ
【AMERICAN HOLIC】「サイドラインデニム」\3,142（税込・セール価格）
ジーンズスタイルが垢抜けないとしたら、シルエットやデザインに理由があるのかも。ほどよいセミワイドシルエット × サイドラインが魅力のジーンズは、いつもの装いに取り入れるだけで一気に新鮮見えしそう。裾のフリンジ加工もこなれ感を与えてくれます。トップスは発色の良いグリーンのプルオーバーで華やかに。頑張っていないのにしっかりシャレ見えする、大人リラックスコーデにしあげて。
フリルブラウス × 濃色カーブジーンズで上品フェミニンに
【AMERICAN HOLIC】「カーブデニム」\3,490（税込・セール価格）
これからジーンズを買い足すなら、今季大流行中のカーブシルエットを！ 丸みのあるフォルムが特徴で、トレンド感アップと体型カバーも望める優れものです。濃色なら、カジュアルになりすぎずに大人ルックにも自然とフィットしそう。顔周りを華やかに彩るフリルブラウスを添えれば、今っぽさ抜群の上品フェミニンが完成しそうです。
ボーダーT × ジーンズはリッチなベストでこなれ感を
【AMERICAN HOLIC】「ルーズストレートデニム」\3,990（税込）
ボーダーロンT × ルーズストレートジーンズ。これだけでも可愛いけど、季節感のあるフェイクファーベストを重ねるだけで一気に垢抜けそうです。ルーズジーンズでラフにしあげつつ、黒のパンプスで大人っぽく引き締め。カジュアルな中にもどこか品のある、こなれデニムコーデです。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@kanana110様のWEAR投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：小沢 鳴子