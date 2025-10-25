その着方、もう古いかも！【AMERICAN HOLIC】大人が真似したい「最旬ジーンズコーデ」

時代、世代を問わずに愛されるアイテム “ジーンズ” 。でもずっと同じ着方をしていたら、野暮ったく見えてしまうかも。今シーズンは【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のスタッフルックから、「最旬ジーンズコーデ」をお手本にするのがおすすめ。シルエットや合わせ方を少し変えるだけで、一気に大人っぽく垢抜けそうです。この秋見直したいジーンズの着こなしテク、ぜひチェックして！

シアートップスでつくる大人っぽ抜け感コーデ

【AMERICAN HOLIC】「ワイドデニム」\3,990（税込）

ネイビーのシアーレーストップスを、旬のワイドジーンズにタックインした大人のきれいめカジュアル。透け感のあるトップスが、重たく見えがちなデニムスタイルに軽さをプラスしてくれます。ブラウンのパンプスとハンドバッグでまとめれば、上品さもきちんとキープ。ジーンズをカジュアルに穿くより、“キレイめにしあげる” のが、今っぽく見えるポイントです。

カラートップス × 着映えジーンズで脱マンネリ

【AMERICAN HOLIC】「サイドラインデニム」\3,142（税込・セール価格）

ジーンズスタイルが垢抜けないとしたら、シルエットやデザインに理由があるのかも。ほどよいセミワイドシルエット × サイドラインが魅力のジーンズは、いつもの装いに取り入れるだけで一気に新鮮見えしそう。裾のフリンジ加工もこなれ感を与えてくれます。トップスは発色の良いグリーンのプルオーバーで華やかに。頑張っていないのにしっかりシャレ見えする、大人リラックスコーデにしあげて。

フリルブラウス × 濃色カーブジーンズで上品フェミニンに

【AMERICAN HOLIC】「カーブデニム」\3,490（税込・セール価格）

これからジーンズを買い足すなら、今季大流行中のカーブシルエットを！ 丸みのあるフォルムが特徴で、トレンド感アップと体型カバーも望める優れものです。濃色なら、カジュアルになりすぎずに大人ルックにも自然とフィットしそう。顔周りを華やかに彩るフリルブラウスを添えれば、今っぽさ抜群の上品フェミニンが完成しそうです。

ボーダーT × ジーンズはリッチなベストでこなれ感を

【AMERICAN HOLIC】「ルーズストレートデニム」\3,990（税込）

ボーダーロンT × ルーズストレートジーンズ。これだけでも可愛いけど、季節感のあるフェイクファーベストを重ねるだけで一気に垢抜けそうです。ルーズジーンズでラフにしあげつつ、黒のパンプスで大人っぽく引き締め。カジュアルな中にもどこか品のある、こなれデニムコーデです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanana110様のWEAR投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子