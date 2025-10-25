ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ê23¡Ë¤¬¡ÈÊÙ¶¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡É¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ø!? ¶â¸¶¤Ò¤È¤ß¸¶ºî¡Ø¥ß¡¼¥Ä¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¼ç±é¤ÇÄ©¤ó¤À°Û¿§¤ÎÌòºî¤ê
¡¡µÈÂôÎ¼¤ÎµÛ·ìµ´¤Ë¡ÖÆ¸Äç¤ò¼é¤é¤ì¤ë²ÄÎù¤Ê¹â¹»À¸¡×Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¤«¤é°ìÅ¾¡¢¡Ø¥ß¡¼¥Ä¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤ÇÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤Ï¡¢È±¤ò¶â¤äÀÄ¤ËÀ÷¤á¤¿²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Û¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û±Ç²è¡Ø¥ß¡¼¥Ä¡¦¥µ゙¡¦¥ï¡¼¥ë¥È゙¡Ù¤ÎÆÃÊÌ¥«¥Ã¥È¤ò¸«¤ë
ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¡»£±Æ¡á±ÝËÜËãÈþ
¸¶ºî¾®Àâ¤ËÉº¤¦¡È´õ»àÇ°Î¸¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡É
¡¡¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¥¢¥µ¥Ò¤Ï°ì¸«¥Á¥ã¥é¤¤¥Û¥¹¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶ºî¤¬¶â¸¶¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤³¤«ÉÔ°ÂÄê¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¶â¸¶¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢°ÊÁ°¡¢NHK¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ø¼Ø¤Ë¥Ô¥¢¥¹¡Ù¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ª¿ÍÊÁ¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ÇÌÌÇò¤¤Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏËÜ¶È¤Ç¡¢±Ç²è¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¸¶ºî¤Î¡Ø¥ß¡¼¥Ä¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ï¡¢¿·½É¤Î²ÎÉñ´ìÄ®¤òÉñÂæ¤Ë¡¢º£¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¶ìÇº¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¤ÇÌÀ²÷¤Ê²ò·èºö¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¶â¸¶¤µ¤ó¤¬¾®Àâ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤½¤Î¶ìÇº¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Çµß¤ï¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶â¸¶¤µ¤ó¤ÎºîÉÊÁ´¤Æ¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö»à¡×¤È¤¤¤¦¤«¡¢´õ»àÇ°Î¸¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤º¤Ã¤ÈÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»à¡×¤Ï´÷Èò¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï°ìÈÖ¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¾®Àâ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢½÷Àºî²È¤ÎºîÉÊ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤Û¤«¤Ë¤ÏÀ¾²ÃÆà»Ò¡¢Ì«¤«¤Ê¤¨¤é¤ÎºîÉÊ¤¬¹¥¤¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¥¹¥È¤ÎÀ¤³¦¤ò²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼èºà¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÊÙ¶¯¤È¤·¤Æ¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤É¤¦ÀÜµÒ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤«¡¢ÎÁ¶â¤Î·ÁÂÖ¤ä¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Û¥¹¥È¤ÎÊý¤«¤é¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥µ¥Ò¤ÎÀÜµÒ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤³¤ÎÊý¤È¤³¤ÎÊý¤òÂ¤·¤Æ³ä¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¹Ô¤³¤¦¤«¤È¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍ³²ÅÎ¤¤Î¤³¤È¤¬Á¢¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ÊÁ°¡¢¶â¸¶¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥µ¥Ò¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤¬²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¥Û¥¹¥È¤Ë¡Ö¤ª¶â¤¢¤²¤ë¤«¤éÊú¤¤·¤á¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±Ä¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼ä¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¥¢¥µ¥Ò¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤Î³Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤ë´é¡¢Ï¢Íí¤ä¤ä¤ê¤È¤ê¤Î±Ä¶È¤Ç»È¤¦´é¡¢Æ±¶È¼Ô¤Ë»È¤¦´é¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²¾ÌÌ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ä¤·¤¤¤È¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤âÈà¤ÎºÇ¿¼Éô¤Ë¤Ï¼ä¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£ÃÏ¤ËÂ¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÊÒÂ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢²¿¤«¤ÎÇï»Ò¤Ë¤¹¤°¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¸¶ºî¤ä¼èºà¤«¤é¥¢¥µ¥Ò¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤äÆ°¤¡¢À¼¤Ê¤É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ë¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¼«Ê¬¼«¿È¤ò·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤È¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¥Æ¥È¥ê¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡ÈÄ³À±é¤¸¤ë¥¢¥µ¥Ò¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»Å»ö¤Ë»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤½ã¿è¤µ¤¬¤Ë¤¸¤à¡£²ÎÉñ´ìÄ®¤ËÌÂ¤¤¤³¤ó¤Ç¤¤¿¡ÈÉå½÷»Ò¡É¤ÎÍ³²ÅÎ¤¡Ê¿ùºé²Ö¡Ë¤òµ¤¤Ë¤«¤±¡¢µÒ¤Ç¤âÎø¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¤Èà½÷¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥µ¥Ò¤Ï¥Û¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤«¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î²¶¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤È°ã¤Ã¤ÆÁÇÄ¾¤ËÆÍ¤ÃÁö¤ëÍ³²ÅÎ¤¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤¤¤Ä¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤é¼«Ê¬¤âÊÑ¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¡£¥¢¥µ¥Ò¤Ï¤¤Ã¤È¡¢Í³²ÅÎ¤¤Î¤³¤È¤¬Á¢¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÝËÜËãÈþ¡á¼Ì¿¿
°ð³ÀÍ§ÅÍ¡ÊCEKAI¡Ë¡á¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°
KATO¡ÊTRON¡Ë¡á¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯
°áÁõ¶¨ÎÏ¡§¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Ñ¥ó¥Ä JW ANDERSON¡¿¥Ë¥Ã¥È IRENISA¡¿
¥Ë¥Ã¥È¡Ê¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¡ËJOHN SMEDLEY
¤¤¤¿¤¬¤¡¦¤ê¤Ò¤È¡¡2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£12Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£24Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÈ¬¸¤ÅÁ¡Ù¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¡Ø±¢ÍÛ»Õ0¡Ù¤ÇÂè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£25Ç¯ÊüÁ÷¡ÖÈëÌ©¡ÁTHE TOP SECRET¡Á¡×¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡£9·î¤è¤êÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¶áºî¤Î±Ç²è¤Ë¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¡¢¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼¡Ý³Ú±à¤Î¥²¥ë¥Ë¥«¡Ý¡Ù¡Ê12·î¸ø³«¡Ë¤Ê¤É¡£
INTRODUCTION
¶â¸¶¤Ò¤È¤ß¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡ÊÂè35²ó¼ÆÅÄÏ£»°Ïº¾Þ¼õ¾Þºî¡Ë¤ò±Ç²è²½¡£¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤òÉñÂæ¤Ë¡¢µ¼¿Í²½¾ÆÆùÌ¡²è¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤27ºÐ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¯¡£¾¾µïÂç¸ç´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼çÍ×¤Ê»£±Æ¤òËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç´º¹Ô¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¡ÈÉå½÷»Ò¡ÉÍ³²ÅÎ¤¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ùºé²Ö¡£Í³²ÅÎ¤¤¬½Ð²ñ¤¦Èþ¤·¤¤¥¥ã¥Ð¾î¡¦¥é¥¤¤Ë¤ÏÆî¶×Æà¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Û¥¹¥È¡¦¥¢¥µ¥ÒÌò¤ò±Ç²è¡¦¥Æ¥ì¥Ó¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¯ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤¬±é¤¸¤ë¡£
STORY
¶ä¹Ô°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÌ¡²è¤Î¡È¿ä¤·³è¡É¤ËÎå¤àÍ³²ÅÎ¤¡Ê¿ùºé²Ö¡Ë¤Ï¡¢27ºÐ¤Ë¤Ê¤êÉÔ°Â¤È¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£º§³è¤ò»Ï¤á¤ë¤â»´ÇÔ¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¿ì¤¤¤Ä¤Ö¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò¥¥ã¥Ð¾î¤Î¥é¥¤¡ÊÆî¶×Æà¡Ë¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¥é¥¤¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÌÜ³Ð¤á¤¿Í³²ÅÎ¤¤Ï¡¢´õ»àÇ°Î¸¤òÊú¤¨¤¿¥é¥¤¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°ì½ï¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìë¤Î²ÎÉñ´ìÄ®¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ç¡¢Í³²ÅÎ¤¤Ïâ1¥Û¥¹¥È¡¦¥¢¥µ¥Ò¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤ä¡¢ÆÇÀå¤Êºî²È¡¦¥æ¥¡ÊÁó°æÍ¥¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥é¥¤¤«¤é¸µÎø¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿Í³²ÅÎ¤¤Ï¡¢¤½¤Î»à¤Ø¤Î´êË¾¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ù¤¯¤¢¤ë·×²è¤òÈ¯°Æ¤·¡¢¥¢¥µ¥Ò¤Ë»ý¤Á¤«¤±¤ë¤Î¤À¤¬¡½¡½¡£
STAFF & CAST
´ÆÆÄ¡§¾¾µïÂç¸ç¡¿¸¶ºî¡§¶â¸¶¤Ò¤È¤ß¡Ø¥ß¡¼¥Ä¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡¿½Ð±é¡§¿ùºé²Ö¡¢Æî¶×Æà¡¢ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢Áó°æÍ¥¡¢½ÂÀîÀ¶É§¡¢Åû°æ¿¿Íý»Ò¡¿²»³Ú¡§¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¡¿2025Ç¯¡¿ÆüËÜ¡¿126Ê¬
©¶â¸¶¤Ò¤È¤ß¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦±Ç²è¡Ö¥ß¡¼¥Ä¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½ÕCINEMA¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½ÕCINEMA¡Ë