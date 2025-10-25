「いやっ！こわー」新東名で時速100キロの危険すぎる“箱乗り蛇行運転”、信号待ちのバイクが突然信号無視で右折

赤信号を無視し右折する危険バイク

神奈川・相模原市の交差点で14日正午過ぎに撮影されたのは、信号無視の瞬間だった。

当時、1台のバイクが右折レーンで停止していた。信号は赤のままだったが、突然発進すると、そのまま右折していった。

目撃者：

見切り発進かと思ったら10秒以上経ってから青信号になったので、信号無視だなと。たぶん、交差する側の道路が誰もいなくなったので、いけると思ったのでしょう。

危険！高速道路で“箱乗り蛇行”

一方、新東名高速道路の伊勢原JCT付近で12日正午前、別の危険運転がカメラに捉えられていた。

当初、白い車が車線に合流してきたが、突然、窓から上半身を出し始めた。さらに反対側の窓からもう一人が身を乗り出し、いわゆる“箱乗り”を行っていた状態だった。

そのまま車は右へ左へと蛇行を始め、身を乗り出した2人の体は大きく揺さぶられていた。

目撃者は「『いやっこわー』と思いましたね、さすがに…高速道路を走っている状態なので。落っこちるんじゃないかとヒヤヒヤして見ていた」と恐怖を語っている。

目撃者によると、箱乗りしていたのは20代ほどの男性2人で、時速100km近い速度で蛇行を繰り返していたという。

目撃者：

私たちはこの次のインターで降りたので離れたが、この先もずっと箱乗りしている感じですね。

（「イット！」 10月20日放送より）