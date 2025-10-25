人々を驚かすようなアイデアを生み出すにはどうしたらいいのか。戦略コンサルタントのジョセフ・グエンさんは「頭の中にあえて余白につくることで、従来のものとは別の斬新なアイデアが生まれる。エジソンもアインシュタインも意図的に考えないことで、降りてくる神聖なメッセージをダウンロードできる状態にした」という――。

■奇跡が起こるための余白をつくり出す

【今日、私は奇跡が起こるための余白をつくる。大事なのは、奇跡の大きさではなく、奇跡が起こるための余白をどれだけつくるかだ――カイル・グレイ（作家）】

禅師と学者の物語――茶碗を空にする

昔々、賢明な禅師がいました。人々はその禅師の助けを求めてはるばる遠くから訪ねてきました。その見返りに、禅師は人々に教えを説き、悟りに至る道を示しました。ある日、一人の学者が助言を求めて禅師のもとを訪ねてきました。

「禅について教えていただきたくて参りました」

と学者は言いました。

ほどなくして、学者の頭の中は彼自身の意見と知識でいっぱいであることが明らかになります。学者は自分の話で禅師の説教をたびたび遮り、禅師の話に十分に耳を傾けませんでした。そこで、禅師はお茶を飲むことを穏やかに提案しました。

禅師は学者の茶碗に静かにお茶を注ぎ始めます。茶碗がいっぱいになってもなお注ぎ続け、茶碗からお茶があふれ出してテーブルや床にこぼれ落ち、ついには学者の上着にかかってしまいました。

「やめてください！ 茶碗はもういっぱいです。見えないのですか？」

と学者は叫びました。すると禅師は「おっしゃるとおり」と笑顔で答えました。

「あなたはこの茶碗のようです。知識でいっぱいで、これ以上何も入りません。茶碗を空にしてから私のところへ戻っておいでなさい」

写真＝iStock.com／krblokhin ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／krblokhin

「無」について多くのことを書けるというのは皮肉なことです。それこそが余白、つまり「無」なのです。

宇宙と量子物理学を学ぶと、すべての始まりは「無」であることがわかります。そのため、偉大な精神的指導者（スピリチュアルマスター）は、これを「大いなる無」と呼びます。創造するには、まず余白がなければなりません。同じことが私たちの頭の中にも当てはまります。

新しい考えなど、何か新しいものを生み出したい場合は、まずは余白をつくり出して、人生を変えるような新しいアイデアを受け取れるようにしなければなりません。茶碗のたとえのように、あなたの頭が従来の思考でいっぱいだと、あなたが求める変化を生み出す新たな考えが頭の中に入ってくることができません。

考えないことによって、この余白をつくることができます。考えようとする猛烈な努力をやめたとたん、新しい考えやアイデアが頭に入ってくるための余白が生まれます。自分の今の考え方に疑問を呈する質問も、頭の中に余白をつくるのに効果的です。

■エジソンは両手に鉄球を持った状態で椅子に座ったまま眠った

すべての魔法はこうした何もない余白の中で起こります。たとえば、優れたアスリートは集中的にトレーニングする時間を設けますが、最高のアスリートは、最高のパフォーマンスを維持するためには、トレーニング後に同じだけ集中的に休息する時間が必要であることを知っています。アスリートが回復し、筋肉を増やし、より強靭になるのは、この休息している時間です。休息によってアスリートが自らのためにつくり出すこの余白で、彼らがトレーニングに求めるすべての効果が表れるのです。

トーマス・エジソンは、とりわけ困難な問題に直面したときは、両手に鉄球を持った状態で椅子に座ったまま眠りました。やがて深い睡眠に入って鉄球を落とし、その音で目が覚めたところで、問題の解決策が頭に浮かんだといいます。すべては無から生まれます。

エジソンは、自分の従来の考え方で問題を解決しようとするのではなく、新しい考えが頭に入ってくるための余白をつくるというこの概念を理解していました。従来の考え方では自分の問題の解決策は見つからないことをエジソンは知っていたのです。

写真＝Wikimedia Commons トーマス・A・エジソン＝ニューヨーク・タイムズ（写真＝Edward Marshall, in The New York Times - "Copyright 1910 by the Publisher's Press"／PD US expired／Wikimedia Commons） - 写真＝Wikimedia Commons

【「問題は、それをつくり出したときと同じ意識レベルでは解決できない」――アルバート・アインシュタイン】

アインシュタインは、エジソンと同様に人とは異なる風変わりで謎めいた行動をとっていましたが、余白をつくることについて、エジソンと同じような理解を持っていました。

アインシュタインは難しい問題で行き詰まったとき、その問題に取り組むのを中断して、バイオリンを弾きました。弾いているうちに、どこからともなく答えが浮かび、問題の解決策を見いだしたといいます。アインシュタインは、神聖なメッセージをダウンロードできるように、考えないことによって頭の中に余白をつくっていたのです。

私たちはすべてを解明しようとする必要はありません。私たちが天才と見なす人たちでさえ、この世で最も偉大な発見をするために張り詰めた状態で懸命に頭を悩ませ続けたわけではないのです。よって、私たちがそうしなければならない理由はありません。私たちもこうした天才たちと何も違わず、誰もが同じ「源」とつながっています。このことを正しく理解すれば、私たちも直面する問題について知見を受け取ることができます。考えや知見、アイデアひとつで、まったく違った経験をしながら生きることができるのです。

問題に直面したときに、神聖なメッセージをダウンロードするためのプロセスをここで紹介します。

■思考を手放し内なる知恵（無限の知性）から答えを授かる

1．思考がすべてのネガティブな感情の根本原因であることを意識します。

2．自分個人の頭脳から意識的な思考を手放すことによって余白をつくり出し、内なる知恵（無限の知性）から答えを授かることを心から信じます。いつどうやって答えを授かるかは自然に委ねましょう。

3．思考を手放したときに生じる感情を意識し、愛や安らぎ、喜びといった感情を称えましょう。直面している物事に愛をもって向き合うと、答えがおのずともたらされます。

これがあまりにも単純に思えるなら、それは良いことです。真実はいつでも単純だからです。これは単純かもしれませんが、必ずしも「簡単」ではなく、最も偉大な精神的指導者（スピリチュアルマスター）でさえ時に苦労します。大事なのは、自分の思考にとらわれたときではなく（それは避けられません）、再び考えていることに気づいたときにどうするかです。考えていることしか感じることができず、思考がすべての苦しみの根本原因であることを絶えず心に留めている限り、あなたは自由なのです。

（ジョセフ・グエン）