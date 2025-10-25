「うちの娘が泣き出して…」登校班でのできごとに抗議？一方的なママ友の言い分｜主張強すぎママ友の話【ママリ】

主人公・直美(33歳)は、隣に住むママ友の光代さん(35歳)との6年にわたる関係に悩んでいる。光代さんは親切で礼儀正しいが、去年あたりから過保護で過剰な育児干渉が目立ち始めた。娘の美里と桃子が同じ小学校に入学後は、登校班で新たな問題も発生して…。『主張強すぎママ友の話』をごらんください。

子どもたちの小学校入学後、登校班での些細なトラブルで光代が過剰に反応。直美の違和感は、親密だったはずの光代が過保護な「モンペ予備軍」であるという確信に変わっていく…。

何かと口出しが激しくなったママ友

4月になって、美里と桃子ちゃんが晴れて小学校に入学した。これで少しは関係性が変わるかな、なんて期待もしていたんだけど、現実はそう甘くなかったね。



幸いだったのは、美里と桃子ちゃんのクラスが離れたこと。A組とB組。通学路は一緒だけど、学校に入れば接点はぐっと減る。正直、ホッとしたんだ。これで親同士も、学校行事以外は少し距離を取れるかなって。



入学から数週間が経ち、子どもたちも通学に慣れてきたころ。事件というか、私にとっての「違和感」が確信に変わるできごとがおきてしまう―――。



ある日の夕方、光代さんからLINEが来た。



光代：「直美ちゃん、ちょっと聞きたいんだけど、美里ちゃんって、今日の登校班で桃子と手をつないでた？」



急にどうしたんだろう。



直美：「あ、ごめん、私はもう家に入ってたから見てないんだけど…何かあった？」



光代：「それがね、美里ちゃんが今日、桃子の手を強く握って、『もっと早く歩いて！』って言ったんだって。桃子、さっき帰ってきたんだけどそのことで泣いてるの」

登校班での小競り合いが、いじめ？

「え？」



私は思わず声に出してしまった。美里は割としっかり者だけど、そんな乱暴なことをする子じゃないはず。



光代：「それでね、桃子が手を振り払ったら、美里ちゃんが『もう知らない！』って言って、走って行っちゃったみたい」



桃子ちゃんの言い分はわかったけれど、きっと美里にも言い分があるはずだ。



直美：「そうだったんですね…。美里にも話を聞いてみます。まだ低学年だから、そういう小競り合いってよくあるんじゃないかな？」



そう返信したら、光代さんからのメッセージのトーンが、一気に冷たくなったの。



光代：「直美ちゃん。そういう問題じゃないよ。美里ちゃんが桃子に乱暴なことをしたか確認したいの。いじめの芽は早く摘まないとだよ」



―――いじめ…？



たった7歳の子どもたちの、些細な登校班での口論。前からケンカをしていたわけでもなく、仲良く手をつないでいた中での小競り合いを、いきなりいじめと決めつけるのはおかしいんじゃないだろうか。

隣人のママ友がモンペ…？

モヤモヤがおさまらなかった私は、家に帰ってきたタケルにLINEのやり取りを見せた。タケルは黙ってスクロールして、頭を抱える。



「これは…ちょっと気にし過ぎだね。美里はなんて言ってたの？」

「美里は『桃子ちゃんが急に立ち止まって、みんなに迷惑かかるから引っ張っただけだよ』って。言い方が強かった点は注意したけど…」

「うーん、そうだね。光代さんは『自分の娘が一番正しい』っていうフィルターがかかっていそう。言い争うのは危険かもだね」



タケルの言葉に、私は深く納得した。モンペというほどではないにしても、自意識過剰と言うしかない状況に、私は頭を抱えるばかりだった。



あぁ、本当にどうしよう。隣人で子ども同士も同級生という中、簡単には逃げられないのに―――。

あとがき：登校班での小さな口論と「いじめの芽」

小学校入学は、子どもたちの世界が広がる喜びの一方で、親同士の関係に亀裂を生むターニングポイントとなりました。光代さんの「いじめの芽」という言葉は、小さなトラブルを極端に捉え、相手を追い詰める彼女の育児哲学を象徴しています。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）