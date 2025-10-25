なぜ藤井風の歌詞は世界に響くのか。その「メタファーのなさ」が生む普遍性

2022年、その2年前にリリースされた楽曲「死ぬのがいいわ」がタイのTikTokユーザーの投稿でバズったのをきっかけに、アジア圏を中心にグローバルな人気を獲得している藤井風。先月リリースしたサードアルバム『Prema』は全編英語詞であるものの、それまでの楽曲はすべて日本語の歌詞だ。なぜ藤井風の楽曲は言語の壁を越えて愛されるのか。

『スピッツ論―「分裂」するポップ・ミュージック』の著者で、国内外の幅広い音楽の動向をわかりやすく伝えるYouTubeチャンネル「てけしゅん音楽情報」の「しゅん」としても活動する批評家の伏見瞬さんに、その背景について分析してもらった。

※以下、伏見さんによる寄稿。

先日、私が出演したトークイベントで藤井風『Prema』の話になった際、共演者で文芸評論家の三宅香帆さんが「文芸界隈で藤井風が話題になることはあまりなく、むしろMrs. GREEN APPLEの話題になることが多い」という旨の発言をしていました。隣にいた私はとっさに「それは藤井風がメタファーを使わない歌手だからでは？」と返していました。正確な発言の記録ではありませんが、おおよそこのようなやりとりがありました。そして、とっさの発言とはいえ「メタファーのなさ」は、藤井風の特徴を言い当てた言葉に我ながら思えるのです。

今回は作詞家としての藤井風の資質を、日本のトップミュージシャンと比較しながら考えていきます。

「文学的」な米津玄師とMrs. GREEN APPLEとの違い

藤井風は「何なんw」（2019年）でデビューして以来、シンガー、パフォーマー、ピアニスト、作曲家としてだけでなく、作詞家としても評価されてきた人です。故郷の岡山弁を取り入れた言語感覚を、R&Bのノリに自然と溶け合わせられる卓越した歌と言葉の使い手として、賞賛されてきました。しかし、彼の言葉はいわゆる「文学的」な表現ではありません。ここでいう「文学的」というのは、小説や詩であれば当然のように出てくる隠喩表現やイメージの飛躍を歌詞の中で用いている、くらいの意味です。

今のJ-POPシーンを名実共に代表しているミュージシャンは米津玄師、Mrs. GREEN APPLE、そして藤井風の3組だと私は考えていますが、前者2組は「文学的」な表現を駆使する音楽家です。

米津玄師であれば、「IRIS OUT」の「頸動脈からアイラブユーが吹き出てアイリスアウト」という歌詞。実際に頸動脈から吹き出る液体は血液ですが、「濃厚で、命にかかわるほど深刻な感情」を表現するために、「アイラブユー」を血液にたとえている。「アイリスアウト」という映画用語を使っていることも、メタファー（隠喩）の一種です。

Mrs. GREEN APPLEであれば、「クスシキ」のサビにおける「『愛してる』と『ごめんね』の差ってまるで月と太陽ね」という歌詞。月が太陽なしには輝かないように、「ごめんね」と謝ることができなければ「愛してる」も伝わらない。コミュニケーションにおける言葉の難しさを、星の関係に置き換えて表現しています。

米津もミセスも、典型的な日本語表現にはないメタファーや言葉の組み合わせで、新鮮なイメージを演出している。それを歌のリズムの中に、巧みに溶け込ませている。文芸好きの方が「この歌詞が凄い！」と反応しやすいのは、こうした歌詞の構築法だと言えます。言いかえれば、解釈や考察の余地があります。

藤井風は「日常的」な作詞家

ところが藤井風の歌詞には、目立ったメタファーが登場しない。「何なんw」で「あんたのその歯にはさがった青さ粉に ふれるべきか否かで少し悩んでる」と歌うとき、それは見て思ったことそのままの描写です。少なくとも、何らかの比喩として歌詞全体で機能していない。「走り出した午後も 重ね合う日々も 避けがたく全て終わりがくる」と「満ちてゆく」で歌い始めるとき、そこにはなんのほのめかしもない。複数の解釈の余地がない、直接的な表現に終始しているのです。

とはいえ厳密には、藤井風もメタファーを用いています。先ほどの「重ね合う日々」という言葉だって、元々は物理的な行動である「重ねる」を精神的な意味に転用しているのだから、メタファーではある。「旅路」の「僕らはまだ先の長い旅の中で誰かを愛したり忘れたり色々あるけど」という箇所も、実際の旅をしているわけではありません。人生の過程を旅のイメージで捉えたメタファーです。

そもそも、藤井風の楽曲の多くはラブソングとして聞けると同時に、自己との対話、あるいは神との対話にもなっているという二重性があります。藤井風本人もそのように解説している。「あたしの最後はあなたがいい」「三度の飯よりあんたがええのよ」と歌いつつ、「あんた」が自分の分身にもなっている「死ぬのがいいわ」が典型です。「ラブソング」という形式自体を比喩として使っている、ということもできます。

しかしながら、藤井風には「頸動脈」と「アイラブユー」を繋げたり、「ごめんね」と「太陽」を繋げたりするイメージの飛躍がない。「日々を重ねる」という言葉も、人生を「長い旅」で喩えることも、日常で目にする類型的な表現の範疇です。誰もが日々の中で使うくらいありふれた表現しか用いていない。旅の喩えは典型的すぎて、少し恥ずかしいくらいです。

藤井風は、「文学的」な作詞家ではない。むしろ「日常的」な作詞家だといえる。日々の会話や言葉遣いから出てくるものを、そのまま歌詞にする。「何なんw」の岡山弁がわかりやすい例でしょう。「あのときの涙はなんじゃったん」というリリックからは、藤井風本人が生活の中でその言葉を発する姿が浮かんできますし、「ワシ」の一人称もインタビュー等の会話で使用しています。思ったことを、できる限りそのまま歌にしている。言葉が日常のままで強い力を伴っている。そのような印象が、すべての楽曲から溢れています。「まつり」の「毎日愛しき何かの祭り」という言葉は喩えではなくて、本当に毎日が祭りなのです。

全編英語詞でも「藤井風らしい」のはメタファーのなさゆえ

新作『Prema』において全編英語詞の歌が作られたことも、そのアルバムが多くの人に受け入れられていることも、彼が文学的メタファーの人ではないからこそだと思います。メタファーの効果は、言葉の関係性に多くを拠ります。

日本語と英語では言葉同士の関係が異なるから、意外な組み合わせのメタファーを直訳しても、同じ効果が出るとは限らない。日本語ネイティブにとってのカタカナの「アイラブユー」のニュアンスは、英語話者にはすぐに伝えられない。「頸動脈」と「アイラブユー」の関係は、“carotid artery”と“I love you”の関係と一緒ではない。そこに韻律も加えているなら、さらに英語に翻訳しにくいでしょう。

その点、文学的な言語運用をしない藤井風のリリックは、英語にしても効果が崩れない。「all you need it's right there in your soul」という「You」のリリック。藤井風本人の対訳では「君に必要なものは全て 君の魂の中にあるんだよ」となっていますが、日常的な語彙を用いているために、伝わるニュアンスは大きく変わらないでしょう。

また、「Casket Girl」は、棺の中にいる女の子のゾンビを自分自身の陰の部分に見立てた歌です。この見立ては一つのメタファーですが、藤井風は歌詞全体の状況でメタファーを用いるため、英語でもニュアンスが通じます。さらにいえば、ゾンビのメタファーにはマイケル・ジャクソンの「Thriller」という、大変有名で心強い先達がいます。英語圏でゾンビのメタファーが受け入れられることは、歴史が証明しているのです（というか「Casket Girl」のアイデア自体が「Thriller」から導かれたものでしょう）。『Prema』の表現面での成功は、藤井風が「日常的」な作詞家であることに多くを拠っています。

「日常的な作詞家」である宇多田ヒカルと千葉雄喜との違い

「日常的」なリリシストは藤井風に限りません。他に「日常的」な日本語の作詞家として私が思い浮かべるのは、宇多田ヒカルと千葉雄喜の2人です。そして当然ながら、3人とも異なる資質を持っています。

宇多田ヒカルの場合、彼女が読書家である影響もあってか、日常表現のまま文学的に響くリリックを書いている。たとえば「Mine or Yours」における「君はコーヒー僕は緑茶、いつもの」という歌詞は日常的な描写でありながら、複数の意味をほのめかす隠喩性も含んでいます。

昨年「チーム友達」で「KOHH」名義の引退から鮮やかに復活したラッパーであり、海外でも成功を収めている千葉雄喜の場合、録音前に作詞せず、録音時のアドリブをそのままリリックにする方法を採用しています。その場の感情やその日あったことを、一瞬で韻文にしてラップする。そうした「今」にフォーカスした瞬発的な方法が、作詞家としての個性になっています。

では、藤井風の場合はどうか。藤井風の特異性は、日常的なリリックを持った歌が、聴き手の日常を軽々と超えるところにあります。「満ちてゆく」における「手を放す、軽くなる、満ちてゆく」という一連の変化は、精神的な負荷を抱えがちな私たちの日常を別の場所へ連れてゆく。「毎日愛しき何かの祭り」と囁く歌声は、祝福からほど遠い我々の毎日を変える力を持つ。日常的な語彙を用いながら、社会的な当たり前とは別の認識を生み出すのが、藤井風のリリックです。

「日常的」な歌詞を超越的なものにする「天使性」

日常を超越的な場にする歌の力は、彼が信仰心の厚い人であることと切っても切り離せないでしょう。「Prema」において「毎日、瞑想し、全ての行為を祈りとする」と歌うほどに信仰と結びついた彼の日常が変われば、日常に結びついた彼の歌の意味だってすべて変わってしまう。彼の歌の力は、歌唱技術に集約できるものではありません。受け入れるにせよ遠ざけるにせよ、彼の歌と信仰が結びついていること自体は、否定できない事柄なのです。

私は藤井風の歌声に、力の抜けた余裕や声を張り上げすぎない無理のなさを感じます。それは、藤井風の巧みな歌唱自体も、日常性を持っているということではないでしょうか。同時に言葉遣いにも無理がない。「Hachiko」で彼は「It's easy, not hard to make you happy」（簡単さ、君を幸せにするのは難しいことじゃない）と、大それた自信を簡易な表現で歌います。天使みたいに柔らかい声で、さも簡単なことのように細かく正確なビブラートをかけながら。

彼がリリックにこめる日常性は、（ミュージシャンのような職業も含んだ）一般的な社会構成員の日常ではありません。そこにあるのは、難なく人を幸せにできる、天使の日常です。音楽の神に遣わされたとしか思えない、天使の日常性なのです。それ故に、彼の日常を切り取った言葉と歌は、私たちを別の場所へ連れてゆく。私には、そう思えてならないのです。

