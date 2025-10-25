60歳の星野さんは、大学生活を送る息子への仕送りのため、食費を削り、外食も控える倹約生活を続けていました。しかしそんなある日、電話口の息子が震えた声で、まさかの多額の投資詐欺被害を告白したのです。我が子を思う親の気持ちにつけ込む卑劣な手口に、同世代の親はどう立ち向かえばよいのか……。FPの青山創星氏と一緒に考えていきましょう。

月8万円の仕送りに込めた親心…息子からかかってきた「驚愕の電話」

星野歩さん（60歳・仮名）は地方の製造業で働く会社員です。定年まであと5年という今、息子の大学費用と自分たちの老後資金の両立に日々頭を悩ませていました。

妻のパート収入と合わせても決して裕福とは言えない家計の中から、息子への仕送りは月8万円。家賃4万円のアパート代を除けば、食費や日用品代として十分とは言えない金額でしたが、「息子には不自由させたくない」という親心から続けてきました。

息子の健太郎さんは都内私立大学の経済学部2年生。入学当初は頻繁に連絡を取っていましたが、最近は月に1〜2回のLINEのやり取り程度。「大学生なんだから、これくらいが普通だろう」と星野さんは考えていました。

しかし、ある日の夕方6時過ぎ、仕事から帰宅した星野さんの携帯電話が鳴りました。

「もしもし、父さん？」

いつもと違う、震え声の健太郎さん。「どうした？風邪でもひいたのか？」と心配する星野さんに、息子は言いました。

「父さん、ごめん…本当にごめん。お金のことで相談があるんだ」

まさか息子が、現代の大学生を狙った罠にはまり苦しんでいるとは、夢にも思いませんでした。

憧れの先輩からのお誘い――巧妙な罠の始まり

健太郎さんが詐欺に遭った経緯は、大学生の被害の典型的な事例の1つでした。きっかけは、同じ大学の先輩からの何気ない誘いでした。

「健太郎くん、ちょっといい話があるんだけど、今度喫茶店で会わない？」

その先輩は、健太郎さんが憧れていた経済学部の3年生。いつもブランド物を身に着け、高級な腕時計をしていることで有名でした。「投資で稼いでいる」という噂もあり、健太郎さんは密かに尊敬していたのです。

喫茶店で待っていたのは先輩だけではありませんでした。20代後半と思われる男性が同席し、自らを「投資コンサルタント」と名乗りました。

「君みたいな優秀な学生なら、絶対に成功する。僕の教え子は月20万円以上稼いでいる子もいるよ」

男性が見せたスマートフォンの画面には、確かに利益が出ているようなグラフが表示されていました。

「AIが自動で取引してくれるFXアプリなんだ。最初に50万円の教材を購入すれば、その後は完全自動で稼げる」

健太郎さんの頭の中は混乱しました。月8万円の仕送りでやりくりしている自分に、50万円など用意できるはずもありません。すると男性は言いました。

「大丈夫、学生ローンを紹介するよ。すぐに元は取れるから心配ない」

この巧妙な手口は、全国の大学生を狙った典型的なマルチ商法のパターンでした。

息子の告白に絶句――父親が知った詐欺被害の全貌

電話口の健太郎さんは、ついに真実を打ち明けました。

「実は…50万円借金しちゃったんだ。投資で稼げると思って…でも全然うまくいかなくて」

星野さんは一瞬、言葉を失いました。倹約に倹約を重ねて送り続けた仕送り。それだけでは足りずに、息子は借金までしていたのです。

「どこから借りたんだ？」

震え声で尋ねる星野さんに、健太郎さんは消費者金融の名前を口にしました。さらに衝撃的だったのは、健太郎さんがその借金を返済しようと、アルバイトを掛け持ちし始めていたことでした。

「授業も休んで働いているんだ。でも全然追いつかなくて…もう3ヵ月も学校にまともに行けていない」

星野さんの頭の中は真っ白になりました。息子の将来を案じて送り続けた仕送り。その息子が詐欺に遭い、借金を抱え、学業も疎かになっている現実。

「なんてことだ…」

星野さんは電話を握りしめながら呟きました。

健太郎さんによると、「AIが自動で取引する」と言われたFXアプリは、最初の1週間だけ利益が出ているように見せかけていました。しかし、その後は一切利益が出ず、むしろ元金が減り続ける一方。問い合わせをしても「もう少し様子を見てください」と言われるばかりで、ついには連絡が取れなくなったそうです。

若い世代に拡大する詐欺被害―統計が示す深刻な実態

健太郎さんが遭った被害は対面勧誘の連鎖販売取引（いわゆるマルチ取引）に類するものです。マルチ取引の相談動向は国民生活センターが公表しており、2024年度は4,117件。昨年比マイナス1,037件で減少傾向にあります。

しかし、警察庁の資料によると、非対面型の詐欺被害は急増しています。2024年の特殊詐欺の総認知件数は21,043件（+10.5％）、被害総額は718.8億円（+58.8％）。犯行の最初に用いられたツールは電話79.0％、メール・メッセージ10.0％、ポップアップ表示8.8％でした。

年代別では、若い世代への拡大が顕著です。警察庁SOS47の最新広報（2025年上半期・暫定値）は、オレオレ詐欺や架空料金請求詐欺では、高齢者以上に「若い世代にも被害が広がっている」と明記。内訳はこのようになっています。

・オレオレ詐欺…20代：915件（+1,015.9％）、30代：988件（+918.6％）と急増

・架空料金請求詐欺…20代：487件（+97.2％）、30代：296件（+53.4％）と拡大

一方で特殊詐欺全体に占める高齢者（65歳以上）の割合は52.9％（−17.8pt）まで低下しています。

若年層を狙う典型手口としては、以下のようなものがあります。

・SNS・マッチングアプリで接触→外部アプリに誘導し投資名目で送金させる

・「絶対に儲かる」「AIが自動で稼ぐ」など断定的な誘い

・資金の乏しい学生に借入（学生ローン等）を勧める

星野さんの選択――息子を支える決断

星野さんは消費生活センターに相談し、警察に被害届を提出。弁護士にも話を聞きました。

「クーリングオフの期間は過ぎているが、詐欺として立証できれば返金の可能性がある」という希望の光も見えましたが、業者と連絡が取れない状況では難しいのが現実でした。また、息子には次のように伝えました。

「借金の肩代わりをするから、まずは学業に専念しなさい。お金のことは親が何とかする。おまえの将来の方が大切だ」

この決断について、星野さんは振り返ります。

「確かに50万円は大きな金額です。でも、息子が学業を諦めて借金返済のために働き続けることの方がよっぽど大きな損失だと思いました」

家族を守るために知っておくべき重要なポイント

星野さん親子の体験から、私たち60代の親世代が学ぶべき教訓を5つのルールにまとめました。

1. 日常的な親子のコミュニケーション

深みにはまらせないためにも、定期的な連絡と困った時に相談しやすい関係性の構築が何より重要です。

--------------------------------------------------------------------------------

2. 詐欺手口の最新情報を把握

「絶対に儲かる」「AIが自動で稼ぐ」「友人も成功している」は詐欺の常套句だと教えましょう。

--------------------------------------------------------------------------------

3. 早期相談の重要性

被害に気づいたら、消費生活センター（188番）や警察への相談を躊躇しないことです。

--------------------------------------------------------------------------------

4. 金融教育の実施

子どもが社会に出る前に、正しい金融知識を身につけさせることが親の責任でもあります。

--------------------------------------------------------------------------------

5. 無条件の支援姿勢

子どもが失敗した時こそ、親として支え続ける姿勢が回復への第一歩になります。

星野さんのように、我が子への深い愛情から始まった仕送りが、思わぬ形で試練となることもあります。しかし、その愛情こそが、困難を乗り越える力になることも事実です。

「息子は今、真面目に大学に通っています。この経験を通じて、お金の大切さと人を信じすぎることの危険性を学んでくれました」と星野さんは穏やかに話します。

現代の複雑な社会で子どもを守るために、私たち親世代も常に学び、備え続けることが求められています。そして何より大切なのは、子どもとの信頼関係を築き続けることなのです。

ファイナンシャルプランナー

青山創星