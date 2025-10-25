大人女子の足元にときめきを♡ サンリオ×東邦レマックの新作シューズコレクション登場

東邦レマックが、サンリオの人気キャラクターとコラボレーションした大人向けシューズを2025年10月中旬より順次発売します。子どもの頃から親しんできたサンリオキャラの魅力を、ファッションとして大人の女性が楽しめるよう再構築。シューズ全体に散りばめられたキャラクターたちのさりげないデザインが、日常に遊び心をプラスします♡

サンリオ×東邦レマックが贈る大人かわいいシューズ

世界中で愛されるサンリオキャラクターズの世界観を、上品かつ洗練された「大人のスニーカー」として表現したコレクション。

リボンをモチーフにしたキャラクター集合デザイン（品番1504）や、踵に各キャラクターのモチーフをあしらったタイプ（品番1501）など、細部にまでこだわった仕上がりです。

価格は各5,390円（税込）。サイズは22.5～24.5cmで、カラーはホワイトキャンバス、ホワイト、ブラックの3色展開です。

推し活にもぴったり♡ 4キャラクターが勢ぞろい

ハローキティ

マイメロディ

クロミ

シナモロール

ラインアップには、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロールの4キャラクターが登場。履くたびに“推し”が足元を見守ってくれるようなデザインが魅力です。

サテン×スエード調コンビ（品番1503）は防汚・撥水加工が施され、デザイン性だけでなく機能性も抜群。抗菌防臭やクッション性の高いインソールなど、旅行や通勤にも快適に使える実用派シューズです♪

今後はローファーやブーツも展開予定

今回登場する軽量スニーカーを皮切りに、今後は全面プリントのレースアップシューズ、替え紐付きショートブーツ、リバーシブルインソール仕様のローファーなど、さらに幅広いアイテム展開を予定。

どのシリーズも抗菌防臭機能を備え、長時間の着用でも快適に過ごせます。ファッションとキャラクターの融合を楽しめる、全世代の女性に向けた新感覚のシューズコレクションです。

サンリオの魔法を足元に♡ 秋のおしゃれをアップデート

東邦レマック×サンリオの新作シューズは、懐かしさと上品さが共存する特別な一足。防汚・撥水・抗菌防臭などの機能性を備えながら、大人かわいいデザインでデイリーに履けるのが魅力です。

秋の街を歩くたびに心が弾むような、ときめきの“キャラファッション”を楽しんでみてはいかがでしょうか♡