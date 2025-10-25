山形県高校駅伝2025 女子 第2中継所通過順位
2025年度の山形県高校駅伝が10月25日（土）、山形県長井市で行われています。
女子は10チームがエントリーしていて、白熱のレースを見せています。
【激走の模様は画像ギャラリーでもご覧いただけます】（女子①）
第2中継所の通過順位は以下の通りです。順位 変動 学校名 走者 1位 → 山形城北 荒木 結心(3) → 齋藤 芽衣(2) 2位 → 山形中央 秋葉 紅羽(1) → 佐藤 ねね(1) 3位 → 酒田南 髙橋 こころ(2) → 三井 優和(2) 4位 → 東海大山形 會田 姫子(3) → 折原 咲希(3) 5位 → 山形西 白田 麗奈(2) → 松田 芽依(1) 6位 ↑ 鶴岡東 氏川 來南(1) → 佐藤 愛那(1) 7位 ↓ 庄内合同 金野 紗來(1) → 小林 笑瑚(2) 8位 ↑ 山形学院 矢ノ目 琴音(2) → 和田 芽(1) 9位 ↓ 山北・南陽・米東 冨樫 望桜(2) → 吉井 七々海(2) 10位 ↓ 山形東 小嶋 紗也香(1) → 鈴木 杏(2)
白熱のレースはTUYの公式YouTubeでも配信しています。https://www.youtube.com/watch?v=HK4Cx3pG-VM