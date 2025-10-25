山形県高校駅伝2025 女子 第3中継所通過順位
2025年度の山形県高校駅伝が10月25日（土）、山形県長井市で行われています。
女子は10チームがエントリーしていて、白熱のレースを見せています。
【激走の模様は画像ギャラリーでもご覧いただけます】（女子①）
第3中継所の通過順位は以下の通りです。順位 変動 学校名 走者 1位 → 山形城北 齋藤 芽衣(2) → 大泉 藍來(3) 2位 → 山形中央 佐藤 ねね(1) → 佐藤 愛琉(2) 3位 → 酒田南 三井 優和(2) → 菅原 愛茉(3) 4位 → 東海大山形 折原 咲希(3) → 佐藤 さくら(2) 5位 → 山形西 松田 芽依(1) → 後藤 莉奈(1) 6位 → 鶴岡東 佐藤 愛那(1) → 石井 ここ音(2) 7位 ↑ 山形学院 和田 芽(1) → 今野 実桜(1) 8位 ↑ 山北・南陽・米東 吉井 七々海(2) → 山口 日葉俐(2) 9位 ↓ 庄内合同 小林 笑瑚(2) → 今田 和来(2) 10位 → 山形東 鈴木 杏(2) → 平櫻 和花(2)
白熱のレースはTUYの公式YouTubeでも配信しています。https://www.youtube.com/watch?v=HK4Cx3pG-VM