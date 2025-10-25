＜速報＞運命の日韓戦スタート 準決勝進出へ、竹田麗央＆古江彩佳がティオフ
＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン 3日目◇25日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞国別対抗戦の3日目が開幕した。予選プールBのチームジャパンはホスト国の韓国と対決。竹田麗央＆古江彩佳VSコ・ジンヨン＆ユ・ヘランのマッチが午前9時45分からスタートした。
【対戦表】日本代表の相手は？ ゴルフ強豪国がズラリ
竹田、古江ともに2打目でグリーンオン。古江は長い距離のバーディパットを強気に狙ったが、入らずパー。竹田も約3.5メートルのパットを決められず、バーディを取った韓国が先制となった。午前10時からは山下美夢有＆西郷真央ペアがティオフ。キム・ヒョージュ、チェ・ヘジンを相手に勝利を目指していく。日本は初日に世界選抜、2日目にスウェーデンと対戦。ここまで1勝1分け2敗で、準決勝進出のためには韓国戦で1勝1分け以上が最低条件となる。予選グループ3戦はフォアボール方式（ペアがそれぞれのボールでプレーし、少ない方のスコアで競う）。プールAとプールB、それぞれ上位2チームが準決勝に進出する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞頑張れニッポン！ スコア速報中！
国別対抗戦 出場選手、ルールをおさらい！
パター迷子必見！山下美夢有も愛用の“セミアーク系マレット”&短い距離が入る”ゼロトルク”がブーム！【最新34モデル試打】
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
西郷真央のスイングが安定感抜群な3つの理由
【対戦表】日本代表の相手は？ ゴルフ強豪国がズラリ
竹田、古江ともに2打目でグリーンオン。古江は長い距離のバーディパットを強気に狙ったが、入らずパー。竹田も約3.5メートルのパットを決められず、バーディを取った韓国が先制となった。午前10時からは山下美夢有＆西郷真央ペアがティオフ。キム・ヒョージュ、チェ・ヘジンを相手に勝利を目指していく。日本は初日に世界選抜、2日目にスウェーデンと対戦。ここまで1勝1分け2敗で、準決勝進出のためには韓国戦で1勝1分け以上が最低条件となる。予選グループ3戦はフォアボール方式（ペアがそれぞれのボールでプレーし、少ない方のスコアで競う）。プールAとプールB、それぞれ上位2チームが準決勝に進出する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞頑張れニッポン！ スコア速報中！
国別対抗戦 出場選手、ルールをおさらい！
パター迷子必見！山下美夢有も愛用の“セミアーク系マレット”&短い距離が入る”ゼロトルク”がブーム！【最新34モデル試打】
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
西郷真央のスイングが安定感抜群な3つの理由