「絶対に2ptが欲しい」日韓戦 プールBは混戦模様…日本チームが予選通過するための最低条件は？
＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン 2日目◇24日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞7カ国＋世界選抜の計8チームによる国別対抗戦は2日目が終了した。日本はスウェーデンを相手に1勝1敗。通算で1勝1分け2敗の1.5ptとし、プールステージ（予選）突破がかかる3日目に入った。
4チームに分かれて行われる予選では、各国2人一組となり、フォアボール形式（それぞれがプレーしていい方のスコアを採用）の総当たり戦で対決。勝ち＝1pt、引き分け＝0.5pt、負け＝0ptで、各プールの上位2チームが準決勝に進出する。プールAは米国が4連勝で予選通過を確定させ、オーストラリア、タイ、中国が残り1枠を争う。では、日本が戦っているプールBの現状は？ しっかりとおさらいしよう。暫定ランキングは、世界選抜が3pt（2勝2分け）、韓国2pt（1勝2分け1敗）、日本とスウェーデンが1.5pt（1勝1分け2敗）と拮抗。予選突破が確定したチームはまだなく、4チームすべてにチャンスが残っている状況だ。3日目は日本VS韓国、スウェーデンVS世界選抜で争われる。日本が予選通過をする最低条件は、ここで『1.5ptを獲得すること』だ。日本チームが2勝（2pt）した場合、スウェーデンと世界選抜の成績に関係なく、予選突破が確定。日本が1勝1分（1.5pt）ならば、・世界選抜が1勝1敗または2分（1pt）以上→世界選抜と日本が通過・世界選抜が1分1敗（0.5pt）→世界選抜が通過、および日本とスウェーデンのプレーオフ・世界選抜が2敗（0pt）→スウェーデンが通過、および日本と世界選抜のプレーオフとなる。日本が1勝1敗または2分（1pt）以下であれば、スウェーデンと世界選抜の結果に関係なく、敗退が決定する。“最強ジャパン”は「気分転換」もかねて、この2日間からペアを変更。山下美夢有＆西郷真央、竹田麗央＆古江彩佳のペアで韓国戦に臨む。“キャプテン彩佳”が「絶対に2ptが欲しい」と話すように、負けられない状況。開催地・韓国との戦いはアウェーになること間違いなしだが、なでしこたちは静かに闘志を燃やしている。
