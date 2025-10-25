プロ野球・広島でプレーした吉田圭さん（４１）が、東京・人形町で広島鉄板焼き・お好み焼き店「さぶろく」を開業して６年になる。投手兼外野手だった帝京高時代に甲子園でベスト４入りし、２００２年度のドラフト２位で広島入り。７年の現役生活を終えて第二の人生として選んだのが広島のソウルフード、お好み焼きだった。広島での１０年の修行をへて、老舗が並ぶ東京・人形町で奮闘する吉田さんに話を聞いた。

◇ ◇

赤のれんをくぐると、手入れの行き届いた鉄板が目に入る。カウンターの内側に立つ身長１８６センチの大柄な店主は、ヘラを手に小気味よい音を立てつつ、お好み焼きを作っていく。店内に漂うソースの甘い香りが食欲をそそる。

吉田さんが２０２０年に始めた店は地下鉄日比谷線、人形町駅を出てすぐの好立地にある。

「縁もゆかりもなかった場所なんですけど、物件を探していた時にここの話が来て。駅も近いしいいかなと。直感に近い感じですね」。店名は開業時の自分の年齢「３６」からつけた。

高校を卒業後、ドラフト２位で広島に入団。大型左腕として期待されたが、入団後すぐに左肩を痛め、投げることができない期間を過ごした。１年目の秋には外野手転向を決意。４年目に１軍昇格を果たしたが、７年目のオフにユニホームを脱いだ。

「５、６年目にはもうそろそろだなっていうのがあって、何をしようかと考えていた。『常太郎』ってお好み焼き屋さんがあって、大将にすごいお世話になってたんです。漠然とそういうお店ができたらいいなと思い、先輩の東出（輝弘）さんに相談したら『五ェ門』の社長を紹介してもらったんです」

東京出身の吉田さんの胃袋を満たし、支えてくれた広島のお好み焼き。将来的に店を始めることを目標に、チームメートだった東出さん（現広島コーチ）の紹介で、市内に複数店舗を持つ「五ェ門」での修行が始まった。元々包丁を手にしたこともなくゼロからのスタートだった。

「最初は切り方を教えてもらってキャベツやネギをきざんで。キャベツは１日に多くて２０キロぐらいですかね。見よう見まねでホール業務も覚えて」

同店で３年間経験を積んだが、１年で辞めようとしたことがあった。

「お好み焼きを焼き始めたのが１０カ月目ぐらいだったんですけど、１年たったら辞めようと思って、オーナーに言ったら“早過ぎる。石の上にも３年だ”って怒られて。次に行こうとガツガツしてたんですけど、オーナーの言うことを聞いて良かったです」

前のめりになっていた自分を制してくれたオーナーへの感謝を口にした。

その後、吉田さんは雇われ店長として、同じ広島ＯＢの丸木唯さんと鉄板焼き店「まるよし」を任されることに。開店に備え、この世界に飛び込むきっかけとなった「常太郎」でさらに３カ月間、接客を学んだ。若い２人が切り盛りする店は広島の選手や球界関係者も訪れる人気店となったが７年で区切りをつけて、念願だった東京で再出発した。

「広島は間違いなく第二の故郷だし、広島でやることも考えたんですけど、将来的には東京に帰ってこようというのがあったので」

広島愛をうかがわせるように、メニューにはコーネ（牛の肩バラ肉）、ウニクレソン、ガンス（魚のすり身にパン粉つけて揚げたもの）、アナゴのかまぼこなどの広島名物が並ぶ。看板である広島お好み焼きの焼き順にもこだわりがある。

「主流は生地を敷いて、その上にキャベツなんですけど、うちは生地の上に麺が来て野菜が来ます。『まるよし』のオーナーから昔ながらの焼き方だと教えてもらったので、周りと違う焼き方も面白いかなと思ってやってます」と明かす。

第二の人生に踏み出して１５年。プロ野球選手だった年月をとうに超えているが「まだまだっすね。野球を２５歳までやったので、あと１０年で半分半分ですよね」と笑う。

「今も難しいし、しんどいですけど、常連さんも、ありがたいことにいらっしゃいますので、やりがいはありますね。現状維持じゃだめなので、お客さんを増やしていきたいですね」

穏やかな笑みの中に決意をのぞかせた。

（デイリースポーツ・若林みどり）

◇吉田圭（よしだ・けい）１９８４年７月４日生まれ。東京都出身。帝京高３年時に夏の甲子園に「５番左翼」で出場しベスト４。２００２年度のドラフト２位で広島入団。左肩の故障で０３年秋に投手から外野手に転向。０６年８月２６日のヤクルト戦でプロ初出場。プロ在籍は７年で通算１６試合２４打数３安打２打点、打率・１２５。０７年の北京五輪プレ大会の日本代表として優勝に貢献。２０年から東京・人形町で広島鉄板焼き・お好み焼きの店「さぶろく」を営む。