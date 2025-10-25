リード予選2位通過の日本は決勝で惜しくも銀！初開催のクライミング最強国決定戦【IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025】

福岡・飯塚市で10月23日（木）に開幕したIFSCクライミンググランドファイナルズ2025は世界の強豪6カ国が集結し、クライミング界初の男女混合による国別対抗戦が見どころの一つ。

◇リード決勝（野中生萌・吉田智音・谷井菜月・安楽宙斗）

大会2日目はリード決勝。

高さ13メートルを超える壁を6分間にどれだけ登れたかを競うリードの決勝は、4カ国（開催国の日本、イスラエル、アメリカ、韓国）で争われた。

予選2位、3番目に登場した日本は、東京五輪銀メダリストの野中生萌がトップバッター。

プレッシャーの中、32.5ポイント。

2人目は9月に行われた世界選手権リード銀メダルの吉田智音。

43.5ポイントと巻き返す。

前半のルートAはウォールを登り切る“完登”が出ないという決勝にふさわしい戦いに。

各国2人を終えた時点でトップの韓国に5.5ポイント差で日本は2位。

後半ルートB、日本チーム3人目は谷井菜月。

予選では悔しい思いをしたが、37.5ポイントで善戦。

ルートBで日本チームのトリをつとめたの安楽宙斗。

危なげなく余裕を見せ完登！48ポイントを獲得。

この時点で韓国とは32ポイント差だったが、最後に37.5ポイントを奪われ逆転。

惜しくも日本チームはリードを銀で終えたが、表彰式前には安楽が「切り替えていこう、切り替えていこう！」とチームメイトを鼓舞し、ボルダーに出場する選手たちもベストパフォーマンスを出そうと意気込んでいた。

10月25日（土）に行われるボルダー決勝では優勝を狙う。

◆結果◆

金・韓国：167pt

銀・日本：161.5pt

銅・イスラエル：135.5pt

＜10月24日 筑豊緑地公園／いいづかスポーツ・リゾート・ザ・リトリート（福岡・飯塚市）＞