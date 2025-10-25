timelesz寺西拓人、バーテンダーに変身「Hanako」初登場で表紙飾る
【モデルプレス＝2025/10/25】timelesz（タイムレス）の寺西拓人が、10月28日発売『Hanako』（マガジンハウス）の表紙とグラビアに登場する。
◆寺西拓人「Hanako」初登場
表紙を飾ったのは、同誌初登場の寺西。テーマは「バーの“粋”を学ぶ」。バーで心地よく過ごすためのマナーを紹介している。今回、寺西はオーセンティックバーのバーテンダーに変身。ゲストを迎えるところからはじまり、席へのご案内、シェイカーを振るしぐさ、会話を楽しむ笑顔、オーダーをとるときのアイコンタクト…などバーでの様々なシーンを撮影。そして、バーテンダーの仕事が終わった後のオフのシーンも。凛々しく働く姿から、肩の力が抜けたふにゃっとした笑顔まで見せている。（modelpress編集部）
◆寺西拓人インタビューコメント抜粋
「忘れられない初めての1杯は、紅白歌合戦の後で。それこそ Sexy Zone（現・timelesz）のバックだった気もしますが、本番を終えた12月31日の夜…。」「timelesz のメンバーでいうと、（松島）聡ちゃんや原（嘉孝）、篠塚（大輝）がお酒を飲むけれど、聡ちゃんは飲むと泣いちゃう（笑）」「飲み会って、どうしてもポツンと1人になっちゃう人がいる。そういうのを見ると放っておけなくて」
◆編集部コメント
表紙を飾ってくれたのは、timeleszの寺西拓人さん。Hanako初登場です！寺西さんがバーテンダーの制服に着替えて現れると、その着こなしっぷりに「おぉ〜」とスタッフからは歓声が。プロの方にシェイカーの振り方やお酒の出し方を教えてもらうと、あっという間にスマートな動作でお酒を作ってくれる寺西さん。ポージングチェンジをお願いするたびに、「かしこまりました」と対応も丁寧でスマートです。実は生ビールを注ぐのもこの撮影が初だそう。ご自身が注いだビールをこっそり味見する寺西さんに、お味はどうですか？と聞くと、「おいしい！」と照れながら答えてくれました。裏テーマは、「憧れのバーテンダーさんとこっそり付き合ったら…」。ということでバーテンダーの仕事が終わった後のシチュエーションも。制服を脱いで、外でこっそり待ち合わせ。バーでの凛々しい雰囲気とは一転、髪をおろして、リラックス。お茶目で、ふにゃっとしたやさしい笑顔が満載です。寺西さんのオンとオフの絶妙な表情としぐさは、ぜひ誌面で。寺西さんが働くバーにみなさまをご招待します。
