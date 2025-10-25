【菊花賞】神戸新聞杯王者・エリキング 力強い豪脚でクラシックの主役候補に



3歳牡馬クラシック最後の一冠として知られる菊花賞。

これまで走ってきた距離と比べてもダントツで長い3000mという条件がさまざまなドラマを生み出してきたことは言うまでもない。

ほとんどの馬が経験したことがない距離なだけに思わぬ適性を見せて激走する馬もいれば、名手に導かれてその才能を開花させる舞台でもある。

皐月賞馬もダービー馬もいない今年の菊花賞。その中で春の既存勢力として上がり馬たちの壁となりうる存在がエリキングだ。

キズナ産駒の期待馬として2歳時より高い期待をかけられ、オーナーの所有するサッカーチームの主力選手の名を授けられた同馬はその期待通りに王となりうる堂々たる走りで京都2歳Sを制覇。

一躍クラシック戦線の主役となったが、間もなく骨折して戦線離脱。クラシックには間に合ったが、ぶっつけ本番となった皐月賞は11着、立て直して迎えたダービーは5着とやや不完全燃焼のまま、エリキングは春を終えた。

このままでは終われない。エリキングが奮起したのは秋緒戦の神戸新聞杯だった。

プラス10キロと馬体をパワーアップさせて臨んだ一戦はダービー3着馬ショウヘイ、そしてジョバンニらとの3強対決と目されたが、内容はエリキングの圧勝。

直線を向いてから川田将雅に追われてグングンと伸びていく姿は力強く、ゴール寸前でショウヘイを交わして勝利。この時の上がり3ハロンは32秒3という驚異の切れ味を記録した。

外回りコースでのびのびと走れればこれだけの切れ味を発揮することを証明。それだけに菊花賞も主役候補となるのは間違いない。

鞍上の川田は長距離戦が苦手とされ、ここ5年間で3000m以上の距離のレースを勝ったのはたった1度きり。

だが、過去にはビッグウィークで菊花賞を制した経験もある。充実期にあるパートナー・エリキングの豪脚を引き出し、クラシックホースへと導くか。

■文／福嶌弘

第86回 菊花賞（GI）枠順

2025年10月26日（日）3回京都9日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 コーチェラバレー （牡3 西村淳也）

1-2 アマキヒ （牡3 戸崎圭太）

2-3 ライトトラック （牡3 和田竜二）

2-4 ヤマニンブークリエ （牡3 横山典弘）

3-5 ジョバンニ （牡3 松山弘平）

3-6 ミラージュナイト （牡3 藤岡佑介）

4-7 ショウヘイ （牡3 岩田望来）

4-8 レクスノヴァス （牡3 横山和生）

5-9 エネルジコ （牡3 C.ルメール）

5-10 ジーティーアダマン （牡3 北村友一）

6-11 マイユニバース （牡3 武豊）

6-12 ゲルチュタール （牡3 坂井瑠星）

7-13 アロンディ （牡3 団野大成）

7-14 エキサイトバイオ （牡3 荻野極）

7-15 エリキング （牡3 川田将雅）

8-16 ラーシャローム （牡3 岩田康誠）

8-17 レイヤードレッド （牡3 嶋田純次）

8-18 レッドバンデ （牡3 佐々木大輔）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。

