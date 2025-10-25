【菊花賞】ショウヘイが得意の京都で輝くか 大谷翔平のような強さで菊のタイトルを目指す



3歳牡馬クラシック最後の一冠として知られる菊花賞。

これまで走ってきた距離と比べてもダントツで長い3000mという条件がさまざまなドラマを生み出してきたことは言うまでもない。

ほとんどの馬が経験したことがない距離なだけに思わぬ適性を見せて激走する馬もいれば、名手に導かれてその才能を開花させる舞台でもある。

舞台が京都なら、ショウヘイにもチャンスは生まれる。

名前の由来のひとつとなったのがドジャースで活躍している大谷翔平。

世界中の野球ファンの注目を集めるスーパースターのように輝く存在として競走馬ショウヘイも期待されたが、そんな彼が表舞台にやってきたのはダービー最終便・京都新聞杯でのことだった。

きさらぎ賞4着からの臨戦ということもあり、当日は5番人気に留まったがスタートから番手に付けて流れに乗ると、直線で早めに動いて抜け出し快勝。

上がり3ハロンの脚は33秒8という切れ味で一躍ダービー候補に名を連ねた。

そうして迎えたダービーはルメールとのタッグで臨み好位から動いていくとクロワデュノールの3着。

外から迫ったマスカレードボールには差されたが、内で懸命に粘って世代屈指の実力をアピールした。

秋緒戦の神戸新聞杯はエリキングの豪脚に屈したが、この馬だって32秒9のキレ味を披露。一度使ったことでの伸びしろは大きく、得意の京都に替わるのであれば本来の力を出し切ってくれるはず。

ワールドシリーズ連覇に向けて邁進する大谷のように菊のタイトルを目指して、若武者・岩田望来とともに突き抜けたい。

■文／福嶌弘

第86回 菊花賞（GI）枠順

2025年10月26日（日）3回京都9日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 コーチェラバレー （牡3 西村淳也）

1-2 アマキヒ （牡3 戸崎圭太）

2-3 ライトトラック （牡3 和田竜二）

2-4 ヤマニンブークリエ （牡3 横山典弘）

3-5 ジョバンニ （牡3 松山弘平）

3-6 ミラージュナイト （牡3 藤岡佑介）

4-7 ショウヘイ （牡3 岩田望来）

4-8 レクスノヴァス （牡3 横山和生）

5-9 エネルジコ （牡3 C.ルメール）

5-10 ジーティーアダマン （牡3 北村友一）

6-11 マイユニバース （牡3 武豊）

6-12 ゲルチュタール （牡3 坂井瑠星）

7-13 アロンディ （牡3 団野大成）

7-14 エキサイトバイオ （牡3 荻野極）

7-15 エリキング （牡3 川田将雅）

8-16 ラーシャローム （牡3 岩田康誠）

8-17 レイヤードレッド （牡3 嶋田純次）

8-18 レッドバンデ （牡3 佐々木大輔）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。

