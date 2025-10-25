お財布にもやさしい！肉なしでもボリューム「厚揚げの甘酢炒め」の簡単献立
「厚揚げの甘酢炒め」がごはんに合う
毎日の夕食、できるだけ魚や大豆製品、卵などのメインおかずを取り入れていきたいと思っているものの、肉おかずがバリエも豊富で作りやすく、どうしても肉に偏ってしまいがちではありませんか？
今回は、肉なしでもごはんが進み、ボリュームもバッチリの「厚揚げの甘酢炒め」の献立をご紹介します。厚揚げを使うと、ボリュームが出るだけでなくジューシーな味わいに。甘酢で炒めることで酢豚風の味わいを楽しめます。
野菜たっぷり「厚揚げの甘酢炒め」
厚揚げ、なす、ピーマン、玉ねぎなどを食べやすい大きさに切ります。厚揚げには小麦粉をまんべんなく振ることで、調味料がしっかり絡みます。これらの具材をフライパンで炒めて、鶏ガラスープの素や酢などで味つけすればできあがり。
簡単に作れる中華風副菜
トマトと卵のスープは、鍋に材料をどんどん入れて煮るだけでできあがり！見た目も鮮やかで食卓を明るくしてくれますね。豆苗ナムルは電子レンジでできるので、メインおかずやスープと同時に作れます。
トマトと卵の中華風スープ
豆苗ナムル
肉を使わずに満足できる献立をご紹介しました。さっそく今夜作りたくなりますね。ぜひ参考にしてみてください。（TEXT：若子みな美）