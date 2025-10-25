お財布にもやさしい！肉なしでもボリューム「厚揚げの甘酢炒め」の簡単献立

「厚揚げの甘酢炒め」がごはんに合う

毎日の夕食、できるだけ魚や大豆製品、卵などのメインおかずを取り入れていきたいと思っているものの、肉おかずがバリエも豊富で作りやすく、どうしても肉に偏ってしまいがちではありませんか？

今回は、肉なしでもごはんが進み、ボリュームもバッチリの「厚揚げの甘酢炒め」の献立をご紹介します。厚揚げを使うと、ボリュームが出るだけでなくジューシーな味わいに。甘酢で炒めることで酢豚風の味わいを楽しめます。

野菜たっぷり「厚揚げの甘酢炒め」

厚揚げ、なす、ピーマン、玉ねぎなどを食べやすい大きさに切ります。厚揚げには小麦粉をまんべんなく振ることで、調味料がしっかり絡みます。これらの具材をフライパンで炒めて、鶏ガラスープの素や酢などで味つけすればできあがり。



簡単に作れる中華風副菜

トマトと卵のスープは、鍋に材料をどんどん入れて煮るだけでできあがり！見た目も鮮やかで食卓を明るくしてくれますね。豆苗ナムルは電子レンジでできるので、メインおかずやスープと同時に作れます。

トマトと卵の中華風スープ

豆苗ナムル

肉を使わずに満足できる献立をご紹介しました。さっそく今夜作りたくなりますね。ぜひ参考にしてみてください。（TEXT：若子みな美）