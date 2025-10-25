



「家に帰らずに済んだおかげで仕事に集中できて、（社会的に成功した）今の僕がいます」と語る吉田さん（仮名、57歳）（イラスト：堀江篤史）

結婚も就職も一人（一社）と寿命や定年まで添い遂げることが珍しい時代になっている。離婚や退職は失敗ではなく新たなスタートだと思えばいい。今後、離婚経験者に「バツイチ」などと×を付けて呼ぶことが不適切になっていくかもしれない。

バツ2ではなくマル3の経歴を持つのが、大手小売業の経営陣に入っている吉田恒弘さん（仮名、57歳）。東京都心にある勤め先に毎日出社しているが、自らが経営する会社もあり、5社以上と経営コンサルティング的な契約を結んでいるという。年収は4000万円を超えている。

4年間で払った娘の学費は8000万円

「娘がアメリカの私立大学に通っていたので、円安になってからは学費もはね上がりました。生活費を含めると年間2000万円近く仕送りしなければなりません。税金で引かれるのを考慮すると、最低でも4000万円は稼ぐ必要があります。一生懸命に働きましたよ」

4年間で払った8000万円でちょっとした家を買えましたね、と軽やかに笑う恒弘さん。今は港区内の低層マンションで3度目の結婚生活を送っている。小柄で恰幅が良く、頭髪は薄め。年齢相応の外見だ。ただし、やや早口でにこやかに話し始めると若々しい印象を受ける。アメリカ生まれの恒弘さんは東京郊外の私立学校で高校時代までを過ごし、国立大学を卒業後は外資系企業に就職した。26歳で結婚した相手は4歳年上の上司だったと明かす。

「職場でもプライベートでも仲が良かったので結婚しました。僕は天邪鬼で破天荒な性格、一方で彼女は毎週教会に通うほどまじめ。全然違うのが面白かったのですが、日々の生活はまったく合いませんでしたね。海外赴任先の職場で別の女性を見つけて乗り換えてしまいました」

毎月100時間も残業していたけれど、毎日のように飲み歩いていたので貯金は全然なかったと振り返る恒弘さん。幸いなことに慰謝料を請求されることもなく、4歳年下の韓国人であるソヨンさん（仮名）と再婚。30歳のときだった。

その後は22年間の結婚生活が続いて一人娘にも恵まれた。ただし、シミュレーションゲームに夢中になるような感覚で仕事に打ち込んでいるという恒弘さんは、家庭向きではなかった。

「ゴハンと旅行は一人だとつらいので、彼女は欲しいです。責任を取るために結婚しますが、子どもができると夫婦関係は変わりますよ。以前はよく行っていた旅行にも行けなくなってしまいました」

外で適当に遊んでいたという恒弘さん。ソヨンさんにはバレていないというが、すでに性的なパートナーとしての関心は持たれていなかったのかもしれない。2011年の東日本大震災の後は妻子を韓国に「逃がし」、自分は仕事と交際にすべての時間を使える状況に突入した。

すべての時間を、家庭でなく仕事やインプットに使った

「成功の秘訣をたまに聞かれますが、才能や効率改善の寄与度はせいぜい3割だと思っています。大事なのはやっぱり稼働時間です。家庭サービスをする必要がない僕は、土日も含めてすべての時間を仕事やインプットに使えます。睡眠時間も4時間程度です。8時間睡眠の家庭人よりも、稼働時間が圧倒的に多いのです」

あまり参考にならない秘訣を率直に語ってくれる。人に何かを頼まれると応えてあげたくなる親切心もあり、寂しがりでもある。そのへんが、恒弘さんのモテる秘訣かもしれない。

娘が高校を卒業したタイミングで、長く別居していたソヨンさんと離婚した恒弘さん。わずか1年後には3度目の結婚を果たしている。相手は、大手外資系企業でマネジャーをしている19歳年下の芳美さん（仮名）だ。

「同じような分野で働いている仲間の一人です。毎年地方で会議があるので、ついでに集まって飲んでいます。離婚した年にも会ったので、半ば冗談で『シンガポールで合流しない？』と海外旅行に誘ったら来てくれました。本当に来てくれるのか、ホテルでドキドキしながら待ったのを覚えています」

恒弘さんは相手の見た目や年齢にはあまりこだわらない。大事なのは、「話していて楽しい、快活な人であること」と「ゴハンの相性」だ。

「アメリカかぶれの両親のもとで育ったので、ピザやミートローフが大好き。ジャンクフードは嫌いという人とは一緒に住めません。外食は日常で、酒を飲んで歌います。自炊が基本のビーガンなどとは絶対に無理ですね」

3人目の結婚相手とは“ルームメイト”のような関係

付き合っているだけでは責任が取れないという理由で芳美さんと結婚した恒弘さん。ちなみに、前の妻であるソヨンさんには財産の半分以上を渡し、現在もその生活費を払い続けている。



芳美さんは経済的にも精神的にも完全に自立していて、生活パターンが異なる恒弘さんとは寝室を別にすることを宣言。ルームメイトみたいな共同生活だと恒弘さんは笑う。

「コロナ真っ盛りのときに結婚したので、2人でいる時間は長かったです。僕は好きな飲食店を利用して支えることに必死だったので、よく2人で外食をしたり旅行をしたりしていました。でも、コロナ禍以降は僕が勝手に飲み歩くことが増え、1週間のうちに1時間しか顔を合わせなかったこともあります。『ルームメイト以下ね』と彼女から言われてさすがに反省しました。今は2週間に1回は2人で外食をすることにしています」

一回り上の兄がいるなど「圧倒的な末っ子」だという芳美さんは、年上の男性との忌憚のないコミュニケーションに慣れているのかもしれない。子どもは望まず、犬を飼いたいと言い出した。

「僕はネコ派なのですが、犬も飼ってみたらかわいいですね。帰宅後の夜中に2人で散歩をするのが習慣になりました。彼女は海外出張も多いので、そのときは僕が犬の世話を全部します。犬がいなければ別居婚になっていたかもしれません。犬はかすがい、ですね」

ソヨンさんとの間にできた一人娘とは「ときどき一緒に旅行をした」と懐かしそうに語る恒弘さん。その娘も大学を卒業し、アメリカでコンサルティング会社に就職して、早くもバリバリ稼いでいるらしい。恒弘さんの出番はもうない。

「家に帰らずに済んだおかげで仕事に集中できて、（社会的に成功した）今の僕がいます。でも、一度は子育てをしてみたい気持ちはありますよ。今からだと、子どもが成人する頃に僕は80歳。無理かなあ」

あくまでも明るくエネルギッシュな恒弘さん。5年後ぐらいに再会したら、また別の家庭を築いているかもしれない。

