ミセス若井滉斗出演『M:ZINE（エンジン）』11月のピックアップアーティストがPSYCHIC FEVERに決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

テレビ朝日『M:ZINE（エンジン）』の11月のピックアップアーティストがPSYCHIC FEVERに決定した。

■3週にわたってPSYCHIC FEVERの魅力を徹底解剖

番組では、M:ZINE編集部員のMrs. GREEN APPL 若井滉斗、初登場のEXIT りんたろー。、テレビ朝日の林美桜アナウンサーの3人が、世界を舞台に活躍する7人の魅力を徹底解剖。

PSYCHIC FEVERの知られざる特技に迫る企画や、ダンススキルが光る新企画、さらにはスタジオパフォーマンスなど盛りだくさんの内容を3週にわたって届ける。

また、CSテレ朝チャンネル1では、11月23日12時から『M:ZINE完全版～LDH発のグローバルボーイズグループ PSYCHIC FEVERの魅力大全開SP』と題し、地上波放送に収まらなかったスタジオトークや、CS放送限定で観ることができる収録後のスペシャルインタビューなど未公開シーンを40分以上盛り込んだ完全版を90分間にわたって放送する。

■番組情報

テレビ朝日『M:ZINE（エンジン）』

毎週金曜 深夜25:30～25:50

出演者：若井滉斗（Mrs. GREEN APPLE）、りんたろー。(EXIT）、林美桜（テレビ朝日アナウンサー）

11月のピックアップアーティスト：PSYCHIC FEVER

※PSYCHIC FEVERの出演は、11月7・14・21日

※11/23（日）12時からCSテレ朝チャンネル1で完全版を放送

■関連リンク

『M:ZINE（エンジン）』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/mzine/

PSYCHIC FEVER OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/artist/index/262