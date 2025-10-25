メジャーリーグは24日（日本時間25日）、今季の世界一を決める最終決戦ワールドシリーズが開幕。第1戦は、ブルージェイズの本拠地ロジャースセンターで試合が行われている。

試合前のメンバー紹介では、ドジャースの大谷翔平投手が場内のブルージェイズファンから盛大なブーイングの洗礼を受けた。

■ワールドシリーズ初アーチに期待

今季のワールドシリーズは、第1戦と第2戦（第6戦以降）がブルージェイズの本拠地ロジャースセンターで開催される。第1戦の試合前には、「1番DH」で紹介された大谷に対して敵地ファンから場内割れんばかりのブーイングが向けられたが、本人は満面の笑顔で入場。

2023年オフ、FAだった大谷の入団候補として最後まで名前が挙がっていたブルージェイズのファンにとって、獲得を逃したスーパースターは一際思い入れがある様子。大谷は前日のメディアデーで「前回も（ブーイング）されましたけど、それをまた力に変えて頑張りたい」と語っており、マイペースを貫いた。

第1戦は、2回表にドジャースがエンリケ・ヘルナンデス外野手の適時打で先制。大谷は、昨季逃したワールドシリーズでの初アーチを記録できるか。

