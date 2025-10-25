Image:Amazon.co.jp

寒気って、いつの間にか訪れているんですよね。デスクワーク、ドライブ、アウトドア、スポーツ観戦…そんな時に冷えた席に座るのは体に毒です。

そんな冷え対策におすすめしたいのが、YOCABITO（ヨカビト）の外遊びブランド QUICKCAMP（クイックキャンプ）から10月26日に発売する 「あったかシートマット」。

椅子に装着したり腰かけるスペースに置くだけで、体をじんわり温めてくれる電熱クッションシートです。

椅子に装着で背中からお尻までじんわり温め

「あったかシートマット」は背面と座面に2つの電熱ヒーターを内蔵し、背中・腰・お尻を温めてくれます。

オフィスチェア、キャンプチェア、車のシートなどさまざまな椅子に対応していて、背もたれ部分にバックルベルトで装着すれば設置完了。

温度設定は3段階で調整でき、低音は約35℃でじんわり温かく、中温は約40℃で快適、そして高温は約58℃でしっかり温かくしてくれますよ。

USB給電式で野外でもホカホカ

助かるのは、USB-C給電式でコンセントが不要なため、室内だけではなく野外でも使用可能なところでしょう。

モバイルバッテリーにつなぐだけで、オフィス、アウトドア、車、スポーツ観戦などいつでもどこでも温かく過ごせます。

モバイルバッテリーは本体に付いているポケットに収納可能、 電源を入れていなくても温かみを感じるベロア素材、 収納袋付きで場所をとらず持ち運びもラクラクとあって、至れり尽くせりな設計なんです。

さらに助かるポイントとして、他の暖房器具よりも電気代がぐっと節約できることがあります。

20000mAhのモバイルバッテリーを使用する本アイテムは、グラフの通り1時間の使用でエアコンが約62円なのに比べ約0.4円に収まるというのです（YOCABITO調べ、低音モードの場合）。

野外でも使えて電気代も節約できる「あったかシートマット」で、これからの季節は全方位冷え知らずで過ごしましょう！

