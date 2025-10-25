地中海東部を航行する米軍の最新鋭原子力空母「ジェラルド・Ｒ・フォード」/US Naval Forces Central Command/Reuters

（ＣＮＮ）米国のトランプ大統領は、ベネズエラ国内にあるコカイン施設と麻薬密売ルートを標的とする計画を検討している。ただそれを実行に移すかどうかはまだ決定していない。米当局者３人がＣＮＮに語った。

２４日には、軍事的緊張の高まりを示す兆候が表向きにも明らかになった。ヘグセス米国防長官は、現在欧州に駐留している海軍最新鋭の空母打撃群をカリブ海地域に派遣するよう命じた。同地域では米軍が大規模に増強されている。またトランプ氏は、米中央情報局（ＣＩＡ）にベネズエラでの秘密作戦の実施を許可した。

トランプ氏は米国への麻薬流入を阻止するため、ベネズエラとの外交的手法を探る可能性を排除していないと、２人の当局者らは述べた。ただ米政権はここ数週間で、ベネズエラのマドゥロ大統領との活発な協議を打ち切っている。ベネズエラはコカインの主要な供給源とは認識されていないが、トランプ政権はマドゥロ氏と麻薬取引とを積極的に結びつけようとしている。

米当局者の１人は政府全体で計画が進められているとしつつ、現時点での最高レベルの焦点は、ベネズエラ国内にある麻薬を抑えることにあると述べた。

トランプ氏はここ数日、ベネズエラ国内への陸上攻撃の可能性について発言をエスカレートさせている。一方、米軍は国際水域で麻薬運搬船とされる船舶への攻撃を着実に実施している。ヘグゼス氏によると、直近ではカリブ海で麻薬を密輸しているとされる船舶が夜間に攻撃され、６人が死亡した。これにより、米国が先月作戦を開始して以来、標的となった船舶は合計１０隻、死者は４３人となった。

現時点でトランプ氏自身は、陸上作戦が具体的に何を意味するのか明らかにしていない。ルビオ米国務長官は麻薬「ルート」を標的にする可能性を示唆している。

一部の政権当局者はベネズエラでの政権交代を求めており、麻薬撲滅作戦がマドゥロ氏を権力の座から追い落とすことにつながる可能性があると述べている。情報筋によると、これはマドゥロ氏周辺の人物に圧力をかけることで実現するかもしれない。彼らは麻薬カルテルの違法な収入源から利益を得てきた人々であり、彼らに多大な打撃を与えればマドゥロ氏を追放する方法について検討に乗り出す可能性があるとみられる。

新たに公開された映像には、マドゥロ氏が英語で和平を訴える様子が映っている。

国連薬物犯罪事務所（ＵＮＯＤＣ）によると、ベネズエラはコカイン生産国ではない。コカインの主成分であるコカの栽培は、ほぼ全てコロンビア、ペルー、ボリビアに集中している。米国麻薬取締局（ＤＥＡ）が３月に発表した年次報告書では、コカイン密売に関する４ページの報告書の中でベネズエラへの言及はなく、代わりにエクアドル、中米、メキシコが挙げられている。

政権当局者は依然として、一部の麻薬密売はベネズエラを経由していると述べており、マドゥロ氏が２０２０年に麻薬テロとコカイン輸入共謀の連邦法違反容疑で起訴されたことを指摘している。