「まさか目の前で…」雨の高速で車がコントロール失い中央分離帯に“衝突”…弾みで茂みに突っ込み1回転　事故の一部始終

岐阜・瑞浪市で18日、走行中の車がコントロールを失い、事故を起こす瞬間がカメラに捉えられた。車は雨が降る中で追い抜きを行った直後、中央分離帯へ衝突し、さらにはずみで道路脇の茂みに衝突し1回転した。

勢いよく追い越していった車が突然向き変え…

岐阜・瑞浪市を通る高速道路で18日に撮影されたのは、突然、走行中の車が向きを変え、道路脇の茂みに突っ込む事故の瞬間だった。

事故が起きる少し前の映像では、車のフロントガラスにポツポツと雨が打ちつける様子が見られた。

追い越し車線を走行していた撮影者は後方から接近する車に気づき、車線を変更した。すると、1台の車が勢いよく追い抜いていった。事故を起こした車だ。

見通しのよいカーブにさしかかった瞬間、突然車はコントロールを失い、中央分離帯に衝突。

その弾みで向きを変え、今度は茂みに突っ込むと“1回転”した。周囲には事故の衝撃で散らばったとみられる複数の破片もみられる。

「まさか目の前でこんな大きな事故が…」

撮影者によると、当時は雨が降っていたことから、慎重な運転を心がけていたという。

当時を振り返り、「まさか自分の目の前でこんな大きな事故が起こるとは思ってもいませんでした」と語っている。雨の日の運転は、より慎重なハンドル操作が求められそうだ。

（「イット！」 10月23日放送より）