¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤ÐÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×ÇÐÍ¥¿ÍÀ¸£³£²Ç¯¡¡´ÔÎñ¤ÎÇä¤ì¤Ã»Ò¡¦¹â¶¶¹îÅµ¤¬¸«¿ø¤¨¤ë¼¡¤ÎÌÜÉ¸
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹îÅµ¡Ê£¶£°¡Ë¤¬´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤Æ°ìÃÊ¤È±ß½ÏÌ£¤¬Áý¤·¡¢±éµ»¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÆùÂÎÇÉ¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢£²£°£²£²Ç¯ÅÙ¸å´ü¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡ÊÊ¡¸¶ÍÚ¡Ë¤ÎÍ¥¤·¤¤Éã¿ÆÌò¤ò¹¥±é¡££±£²·î£±£²¡Á£²£¸Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ç¾å±é¤¹¤ëÉñÂæ¡ÖÃé¿ÃÂ¢¡×¡Ê±é½Ð¡¦Äé¹¬É§¡Ë¤ÇµÈÎÉ¾åÌî²ðÌò¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡££³£²Ç¯¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤äº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊÍÌî¡¡Çî¹¬¡Ë
¡¡Æü¾Æ¤±¤·¤¿È©¤Ë¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡£¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ë·è¤á¤Æ¼èºàÉô²°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¹â¶¶¤Î»Ñ¤Ë¡¢¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£²¿¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡£¿Í²û¤Ã¤³¤¤¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¡¢¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Êì¿Æ¤¬²»³Ú¶µ»Õ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤¤¿¤ê¡¢²Î¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²ÈÂ²¤ä¶á½ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡×¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë²Î¼ê¤È¤·¤ÆÇ°´ê¤Î·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤¬¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£··î¤ËµÞ»à¤·¤¿½êÂ°»öÌ³½ê¡¦¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¤ÎÀîÂ¼Î¶É×²ñÄ¹¡ÊµýÇ¯£¸£´¡Ë¤ËºÍÇ½¤ò¸«¤¤¤À¤µ¤ì¡¢£¹£³Ç¯¤ÎÆü¥Æ¥ì·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ý¥±¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÇÇÐÍ¥¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£¡Ö²Î¼ê¤«¤éÇÐÍ¥¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬Á´¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤º¤Ã¤È¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¡¢Çë¸¶·ò°ì¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¥Ý¥±¥Ù¥ë¡½¡×¤Ç¤Ï¡¢¶¦±é¤·¤¿½ï·Á·ý¤µ¤ó¡Ê£°£¸Ç¯»àµî¡¢µýÇ¯£·£±¡Ë¤«¤é·ÝÇ½³¦¤ÎÀöÎé¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¸À¤¤Áè¤¦¥·¡¼¥ó¤ÇËÜµ¤¤Ç²¥¤é¤ì¤Æ¡¢¥«¥Á¥ó¤È¤¤¿¤Î¤Ç²¥¤êÊÖ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥°¥Ã¤È²æËý¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£´ÆÆÄ¤¬¥«¥Ã¥È¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¡¢¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤¿¤è¡£½é¤á¤Æ¤¤¤¤¼Çµï¤ò¤·¤¿¤Ê¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¡¢¡Ö²¿¤Æ¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÀ¤³¦¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ¹õ¸¡Ê£µ£¹¡Ë¡¢¹âÅèÀ¯¹¨¡Ê£µ£¹¡Ë¡¢¹âÅèÀ¯¿¡Ê£µ£¸¡Ë¤é¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤¿¼ã¼êÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ°ìÌö¡¢Çä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¶âÂÀÏº¡×¡ÖÆÃÌ¿·¸Ä¹¡¡ÂþÌî¿Î¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤ÉÅö¤¿¤êÌò¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢¡ÖÆóËçÌÜ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»°ËçÌÜ¤ÎÌò¤Ç¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ß¡¢ÆùÂÎÇÉ¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤ÏÄ«¥É¥é¤Î¡ÖÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡×¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÍ¥¤·¤¤¤ªÉã¤µ¤óÌò¤Ç¡Ø¤ä¤Ã¤ÈÆùÂÎÇÉ¤òÂ´¶È¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ì¼Ìò¤ÎÊ¡¸¶ÍÚ¤Á¤ã¤ó¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¤ªÉã¤µ¤óÌò¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤ë¤«¤Ê¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Á´Á³Íè¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸÷ÀÐ¸¦¤µ¤ó¡¢¾¾½ÅË¤µ¤ó¤È¤«¡¢¤¦¤Þ¤¤¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢Ã¯¤«ËÍ¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£°£´Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢£°£¹Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ©»Ò¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°¦¤·¤¯»×¤Ã¤¿¤ê¡¢¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡Ø²¶¤Ë¤³¤ó¤Ê¿´¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¡©¡Ù¤È¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡×¡£²æ¤¬»Ò¤Î¾Íè¤ò°Æ¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹µ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤é¤Î¼ã¤¤º¢¤ÏÂç´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë¤È¤«¡¢¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤à¤È¤«¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤¬Âç»ö¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Î»þÂå¤Ï¡Ø¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡£±£²·î¤ÎÉñÂæ¡ÖÃé¿ÃÂ¢¡×¤Ç¤Ï¡¢²ÎÉñ´ì¤ä»þÂå·à¥É¥é¥Þ¤Ç°Ìò¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤µÈÎÉ¤ò±é¤¸¤ë¡£¡Ö°Ìò¤Ï¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âºÇ½é¡¢µÈÎÉÌò¤ÏËÍ¤Ë¤Ï»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÌ¾Êô¹Ô¤Î¡ËÂç²¬±ÛÁ°¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¡£¤¿¤À¡¢»Â¿·¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¹¥¤àÄé¹¬É§»á¡Ê£¶£¹¡Ë¤¬±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦À¤³¦´Ñ¤Î¡ØÃé¿ÃÂ¢¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¿´¤òÍÙ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¸¿Í¤È¤â¸À¤¨¤ëÀîÂ¼²ñÄ¹¤Ï¡Ö¹îÅµ¤Ï£¶£°ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÆÍÁ³¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬Í£°ì¤Î°ä¸À¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤¦¤ì¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£ÀîÂ¼¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÍ¤ÎµÈÎÉÌò¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤¿¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢Ë°¤¯¤Ê¤¸þ¾å¿´¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤À¡£¡Ö¡Ø´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤Æ´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¤«¡¢¥Í¥¿¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¡£¡Ö³¤³°ºîÉÊ¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤ÐÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡£¼Çµï¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¾ï¤Ë»î¤·¤Æ¡¢¾ï¤ËÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤«¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¼ñÌ£¤¬Â¿ºÌ¤Ç¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤ÎÃ£¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÂ©»Ò¤¬¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÅß¤ÏÀã»³¤Ë¹Ô¤¯¤·¡¢²»³Ú¤âÂç¹¥¤¡£¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾¤âÂç¹¥¤¡×¡£´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤âÍî¤ÁÃå¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡¡»¡Ä¹â¶¶¤¬µÈÎÉÌò¤ò±é¤¸¤ëÉñÂæ¡ÖÃé¿ÃÂ¢¡×¤ÏÀÖÊæÏ²»Î¤Ë¤è¤ë¤¢¤ÀÆ¤¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿»þÂå·à¤Ç¡¢¾åÀîÎ´Ìé¡Ê£¶£°¡Ë¤¬ÂçÀÐÆâÂ¢½õÌò¡¢Æ£¸¶µª¹á¡Ê£µ£´¡Ë¤¬ÆâÂ¢½õ¤ÎºÊ¡¦¤ê¤¯Ìò¤òÌ³¤á¤ë¡££±£²·î£±£²¡Á£²£¸Æü¤ÎÅìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÍèÇ¯£±·î£³¡Á£¶Æü¤ËÌ¾¸Å²°¡¦¸æ±àºÂ¡¢£±£°Æü¤Ë¹âÃÎ¡¦¹âÃÎ¸©Î©¸©Ì±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë¡¢£±£·Æü¤ËÉÙ»³¡¦ÉÙ»³¸©Ì±²ñ´Û¡¢£²£´¡Á£²£·Æü¤ËÂçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¡¢£³£±Æü¤Ë¿·³ã¡¦Ä¹²¬»ÔÎ©·à¾ì¤Ç¾å±é¤¹¤ë¡£
¡¡¢¡¹â¶¶¡¡¹îÅµ¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤«¤Ä¤Î¤ê¡Ë£±£¹£¶£´Ç¯£±£²·î£±£µÆü¡¢²£ÉÍ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££¶£°ºÐ¡£²Î¼ê¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢£¹£³Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ý¥±¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¶âÂÀÏº¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ÖÆÃÌ¿·¸Ä¹¡¡ÂþÌî¿Î¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡×¡¢£Î£È£Ë£Â£Ó»þÂå·à¡ÖÂç²¬±ÛÁ°¡×¤Ê¤É¡£¿ÈÄ¹£±£·£µ¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿£Ï¡£