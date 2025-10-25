買い逃した人急げ！ガチャ好き民が探し回ってる！話題の100均コインケース

ガチャガチャをするときに、お金を出し入れしやすいと人気のコインケース。コインケース自体が景品になっていたり、最近は100均などでも購入できますが、あまりの人気にすぐに売り切れてしまうほどです。そこでチェックしてほしいのがキャンドゥ！先日買い物に行ったところ、たくさん入荷されていましたよ♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：100円玉専用コインケース モノクロ

価格：￥110（税込）

サイズ：100円玉×15枚

販売ショップ：キャンドゥ

JANコード：4952583065135

ガチャ好き必見のあれがキャンドゥに！

ガチャガチャの景品としても大人気のコインケース。しかしあまりの人気にすぐ売り切れてしまったり、100円ショップで販売されていると話題になるとそちらも売り切れてしまうほどです…。

なかなか購入できず買い逃してしまった…という方は、キャンドゥをチェック！なんと大量に入荷されているのを発見しました。その名も『100円玉専用コインケース モノクロ』。

黒のシンプルデザインで、シーンを問わず使いやすいアイテムです。

仕組みとしては底板部分にバネが仕込まれていて、ぐっと押し込んで硬貨を入れるという作り。手を離すとバネが戻り、硬貨を固定してくれます。

意外にもしっかりと固定してくれる！

実際に使ってみるとこんな感じ。硬貨が丸見えでやや不安にも思えますが、意外にもしっかりと固定してくれます。

このように引き出せるので、すぐにお金を使いたいときに便利！ガチャ好きさんにはたまらないアイテムですね。

今回はキャンドゥで購入した『100円玉専用コインケース モノクロ』をご紹介しました。ガチャガチャの景品としてゲットするよりも安く購入できるので、購入を検討していた方はキャンドゥをチェックするのがおすすめ。

シンプルで使い勝手のいいアイテムなので、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。