寺西拓人、『Hanako』初表紙で憧れのバーテンダーに変身 timeleszの飲み会事情も明かす
8人組グループ・timeleszの寺西拓人が、28日発売のライフスタイルマガジン『Hanako』12月号（マガジンハウス）表紙とグラビアに登場する。テーマは「バーの“粋”を学ぶ」。バーで心地よく過ごすためのマナーを紹介する特集で、寺西がオーセンティックバーのバーテンダーに変身している。
【写真】素敵です！“まげ姿”を披露した寺西拓人
グラビアではゲストを迎えるところからはじまり、席への案内、シェイカーを振るしぐさ、会話を楽しむ笑顔、オーダーをとるときのアイコンタクト…などバーでのさまざまなシーンを撮影。そして、バーテンダーのお仕事が終わった後のオフのシーンも。凛々しく働く姿から、肩の力が抜けたふにゃっとした笑顔までさまざまな表情が映し出されている。
インタビュー本文では「忘れられない初めての一杯は、紅白歌合戦の後で。それこそSexy Zone（現・timelesz）のバックだった気もしますが、本番を終えた12月31日の夜…。」「timeleszのメンバーでいうと、（松島）聡ちゃんや原（嘉孝）、篠塚（大輝）がお酒を飲むけれど、聡ちゃんは飲むと泣いちゃう（笑）」「飲み会って、どうしてもポツンと一人になっちゃう人がいる。そういうのを見ると放っておけなくて」とバーやお酒に関するエピソードが語られている。
■編集部コメント
表紙を飾ってくれたのは、timeleszの寺西拓人さん。Hanako初登場です！
寺西さんがバーテンダーの制服に着替えて現れると、その着こなしっぷりに「おぉ〜」とスタッフからは歓声が。プロの方にシェイカーの振り方やお酒の出し方を教えてもらうと、あっという間にスマートな動作でお酒を作ってくれる寺西さん。ポージングチェンジをお願いするたびに、「かしこまりました」と対応も丁寧でスマートです。実は生ビールを注ぐのもこの撮影が初だそう。ご自身が注いだビールをこっそり味見する寺西さんに、お味はどうですか？と聞くと、「おいしい！」と照れながら答えてくれました。裏テーマは、「憧れのバーテンダーさんとこっそり付き合ったら…」。ということでバーテンダーの仕事が終わった後のシチュエーションも。制服を脱いで、外でこっそり待ち合わせ。バーでの凛々しい雰囲気とは一転、髪をおろして、リラックス。お茶目で、ふにゃっとしたやさしい笑顔が満載です。寺西さんのオンとオフの絶妙な表情としぐさは、ぜひ誌面で。寺西さんが働くバーにみなさまをご招待します。
