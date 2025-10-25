買ってよかった〜！小さくたたんで大きく使える！家中で大活躍の100均バケツ
商品情報
商品名：折りたたみソフトバスケット（9.35L）
価格：￥550（税込）
サイズ（約）：【収納時】横39.8cm×奥行27.1cm×高さ4.5cm
【展開時】横39.8cm×奥行27.1cm×高さ16.7cm
容量（約）：9.35L
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480763132
小さく折りたためて頑丈な『折りたたみソフトバスケット（9.35L）』
最近、使ってみて自分的に大HITだったお掃除グッズがこちら。ダイソーの『折りたたみソフトバスケット（9.35L）』。こちらは商品名通り、折りたためるタイプのバケツです。
折りたためない通常のバケツは、かなりかさばりますが、折りたためる式のバケツは持ち運び時に便利！使わない時には、小さくたたんで省スペースでしまっておけるので収納場所に困ることもなく、ありがたいです。
『折りたたみソフトバスケット（9.35L）』の開き方は、本体の底面を下に押し、フチを上に引き上げるようにして、折りたたみ部分を1段ずつ伸ばします。折りたたむときは、1段ずつたためばOK。
丈夫なポリプロピレン製なので、釣りやお掃除、洗車、防災用などのさまざまな場面で使えるんです！
ちなみに、ダイソーの折りたたみバケツは、ネイビーや白×グレーなど強めのカラーが多い印象でしたが、こちらは目立たないグレーカラーがGOOD。シンプルなデザインと落ち着いたカラーが洗練された雰囲気なので、お掃除グッズだって見た目にこだわりたい！という方にもオススメですよ。
スクエア型が収まりよし♡口が大きく開くから使いやすい！
長方形の形も使いやすさのポイント。つけ置き洗い中もちょっとした隙間に収まりが良く、邪魔になりません。
深さも幅もしっかりとあり、容量は9.35Lと十分。口が大きく開くので、モップを使ったお掃除などでも使いやすい！多少バケツが動いても勝手に折りたたまれてしまうこともなく、快適に使えます。
今回は『折りたたみソフトバスケット（9.35L）』をご紹介しました。気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。