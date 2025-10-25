¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛSTARGLOW¡¢¹â¤á¹ç¤¦5¿Í¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¡ÈÀ±¡É¡½¡½¡Ö5¿Í¤ß¤ó¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡SKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖBMSG¡×¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¥°¥ë¡¼¥×¡¦STARGLOW¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð18.6ºÐ¤Î¼ã¤ºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤È¤ÎÀÚâøÂöËá¤ò·Ð¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿5¿Í¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤Î½Ö´Ö¤ËÊú¤¤¤¿ÁÛ¤¤¡¢±¿Ì¿¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¤¢¤Î½Ö´Ö¡¢Ãç´Ö¤È¤ÎÊÌ¤ì¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£¡ÖSTAR¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬¤¯¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¿¡ÊRUI¡Ë
¢£¤º¤Ã¤È5¿ÍÁÈ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡ÊTAIKI¡Ë
¡½¡½¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¡ÖSTARGLOW¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤ò²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚRUI¡Û¡¡ËÍ¡¢ÀÎ¤«¤é±§Ãè¤È¤«À±¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤«¤éÀ±¶õ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡ÖSTAR¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬¤¯¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤Æ¡£ËÜÈÖÁ°¤â¡ÖSTAR¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡©
¡ÚRUI¡Û¡¡¥Þ¥¸¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤¹¡ª
¡ÚKANON¡Û¡¡¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¤ÏS¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ê¢¨BMSGÈ¯¤ÎºÇ½é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬BE:FIRST¡¢¼¡¤¬MAZZEL¤È¤½¤ì¤¾¤ìBMSG¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡¢RUI¤Ï¡ÖSTAR¤¬¤¯¤ë¤Ã¤Æ¡×¡£
¡ÚGOICHI¡Û¡¡¡ÖSTARS¡×¤È¤«¤â¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Í¡£
¡ÚRUI¡Û¡¡À±¤Ë¾¡¼ê¤Ë±¿Ì¿´¶¤¸¤Æ¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£STARGLOW¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤òÇØÉé¤¨¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¸Ø¤é¤·¤¤¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚADAM¡Û¡¡¥·¥ó¥×¥ë¤Ëµ±¤¯À±¡áSTARGLOW¤Ã¤Æ¡¢³Ð¤¨¤ä¤¹¤¯¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç¡¢ËÍ¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡ÖSTAR¡×¤¬Ì¾Á°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡£
¡ÚKANON¡Û¡¡È¯É½¤Î¤È¤¤ËÎ®¤ì¤¿±ÇÁü¤â¶ä²Ï¤ß¤¿¤¤¤Ê±ÇÁü¤Ç¡¢¡Ö¤ª¡¢¤³¤ì¤Ï±§Ãè·Ï¤«¡ª¡×¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¡ÖSTARGLOW¡×¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ¡£¡Ö¤¦¤ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤Ã¤ÆÄ»È©¤Ö¤ï¤Ã¤ÆÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡£
¡½¡½¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½Á°¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Î¸øÉ½¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¶½Ê³¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚKANON¡Û¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãÄ»È©¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚGOICHI¡Û¡¡ËÍ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÇÆ¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖSTARGLOW¡×¤Ã¤Æ½Ð¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤¦¤ï¡Ä¤«¤Ã¤±¤§¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤Î¤³¤È¤ò°ì½ÖËº¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚTAIKI¡Û¡¡ËÍ¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¡Ö¤¦¤ï¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×Æþ¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ë»×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¡Ö5¿Í¤Ç¤¹¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¡Ö¤¤¿¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¤º¤Ã¤È5¿ÍÁÈ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¡ÊBMSG¤«¤é¡Ë¤È¤¦¤È¤¦5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½5¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÃÊÌ¤Ê¿ô»ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚTAIKI¡Û¡¡Æü¹â¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ÒÄ¹¤¬¡Ö²¦Æ»¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢BMSG¤Î¤Û¤«¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤è¤ê¤â¿Í¿ô¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÆÃÊÌ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÁÛÁü¤·¤Æ¤¿Ì¤Íè¤ò¸½¼Â¤Ë¤Ç¤¤¿¡ÊADAM¡Ë
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤ÇºÇ½é¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿RUI¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚRUI¡Û¡¡TAIKI¤ÈKANON¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¯¤Æ¡£¤Ç¤âÀäÂÐ¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤â¤·2¿Í¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬ÀµÄ¾¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Æ±»þ¤ËÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2ÈÖÌÜ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿TAIKI¤µ¤ó¤Ï¡©
¡ÚTAIKI¡Û¡¡¤Þ¤ºRUI¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ°Â¿´¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ö¤¢¤È3¿Í¤·¤«¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡×¤Ã¤Æ¡£¤Û¤ó¤È¤Ë10¿ÍÁ´°÷¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤Ã¤Æº®Íð¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½3ÈÖÌÜ¤ÏKANON¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚKANON¡Û¡¡¤Ï¤¤¡£¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤¢¤È2¿Í¤«¡Ä¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤Ã¤Æ¡£Á´°÷ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡Ö»Ä¤êÏÈ¡¢¾¯¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ã¤¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æ4ÈÖÌÜ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ÏGOICHI¤µ¤ó¡£
¡ÚGOICHI¡Û¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥É¥¥É¥¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤â¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ÎÃæ¤«¤é°ì½ï¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¡¢¼ä¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¸Æ¤Ð¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬°ìµ¤¤Ë¹þ¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿ADAM¤µ¤ó¤Ï¡©
¡ÚADAM¡Û¡¡È¯É½Á°¤ËÆü¹â¼ÒÄ¹¤¬¡ÖÀí¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡×¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤«¡ª¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¤è¤·¡Ä¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê³ú¤ßÄù¤á¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£ÁÛÁü¤·¤Æ¤¿Ì¤Íè¤ò¸½¼Â¤Ë¤Ç¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¢£SHO¤È¤ªÊÌ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡×¤Ã¤Æ·è°Õ¤·¤¿¡ÊKANON¡Ë
¡½¡½¤½¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃæ¤Î¡È±¿Ì¿¤òÊ¬¤±¤¿½Ö´Ö¡É¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
¡ÚADAM¡Û¡¡ËÍ¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿³ºº¤Ç¤¹¤Í¡£Æü¹â¼ÒÄ¹¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤ÈADAM¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¤È¤³¤í¤òÃµ¤·¤¿¤é¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ä²Î»ì¤ò²¿ÅÙ¤âÂçÉý¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê»Ø¼¨¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÖÃµ¤·¤Æ¤ß¤Ê¤è¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬µÕ¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã»î¹Ôºø¸í¤¬¤Ç¤¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£TAIKI¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤óÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Î»þ´ü¤Ë¼«Ê¬¤¬¤°¤ó¤È¿¤Ó¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚTAIKI¡Û¡¡ËÍ¤Ï3¼¡¿³ºº¤ÎºÇ¸å¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Æü¹â¼ÒÄ¹¤«¤é¡Ö10Âå¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¡×¤À¤±¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¤â¤Î¤òÇØÉé¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¤½¤Î¤È¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚGOICHI¡Û¡¡ËÍ¤Ïµ¼»÷¥×¥í¿³ºº¤Î¤È¤¤Ç¤¹¡£Æü¹â¼ÒÄ¹¤«¤é¡ÖÅ·°æ¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤Ã¤Æ»ØÅ¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤·¤¿¥é¥Ã¥×¤Ð¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅ·°æ¤ò²õ¤¹¤ó¤À¡©¡×¤Ã¤ÆÇº¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÒÄ¹¤Î¡ÖÎÏ¤º¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¤ä¤êÊý¤ÇÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚKANON¡Û¡¡°ì½ï¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿SHO¤È¤ªÊÌ¤ì¤·¤¿¤È¤¤Ç¤¹¤Í¡£SHO¤È¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÆ±¤¸·àÃÄ¤Ë¤¤¤Æ¡¢³Ø¹»¤Î»×¤¤½Ð¤è¤êSHO¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò°ì½ï¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éSHO¤ÈÎ¥¤ì¤ë¤È¤¤Ï¤«¤Ê¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡Ä¡£¤Ç¤â¤¢¤Î¤È¤¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë²¶¤¬Àè¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÆ»¤òºî¤ë¡×¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥ó¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚRUI¡Û¡¡ËÍ¤âKANON¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£SHO¤È¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ü´ÖÃæ¤¤¤Á¤Ð¤óÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Èà¤ÎºÍÇ½¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¤Íî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«SHO¤È°ì½ï¤Ë¶Ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö²¶¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤Ã¤Æ¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£5¿Í¤ß¤ó¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡ÊGOICHI¡Ë
¡½¡½SHO¤µ¤ó¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Î¶¯¤µ¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¤ÏÅ¨¤ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚRUI¡Û¡¡TAIKI¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×Åª¤Ê¥»¥ó¥¹¤Ï¤Û¤ó¤È¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Í¾·×¤Ë¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¡£¡Êµ¼Ô¤Î¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¥¶¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤Æ¡ËËÍ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¤Ã¤Æ¥í¥Ã¥¯¤Îº¬ËÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£TAIKI¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡Èº¬ËÜ¡ÉÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤ë¤È¤³¤í¤¬Âº·É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚTAIKI¡Û¡¡¤¸¤ã¤¢ËÍ¤«¤é¤â¥¢¥ó¥µ¡¼¤¹¤ë¤È¡¢RUI¤Î¥ª¡¼¥é¡£¤¢¤ì¤Ï¼»ÅÊ¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤Î¡ÈÈ¯¸÷¡É¤¹¤ë´¶¤¸¡£¤¢¤ì¤Ï¤Û¤ó¤È¤ËÃ¯¤¬¸«¤Æ¤â¤¹¤´¤¤¡£¡Ê¾È¤ì¤ÆÊÑ´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëRUI¤ò»Ø¤·¤Æ¡ËÉáÃÊ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ä¤Ä¤Ê¤Î¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤È¥ª¡¼¥é¤¬¥¨¥°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥à¥«¤Ä¤¯¤¯¤é¤¤¡£¤À¤«¤é¶Ê¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚKANON¡Û¡¡ËÍ¤ÏÆ±¤¸¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤ÆADAM¡£ËÍ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤À¼¤Î½Ð¤·Êý¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØBMSG FES'25¡Ù¤ÇBMSG¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËSTARGLOW¤â¡ÖGRAND CHAMP¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢STARGLOW¤Î¥Ð¡¼¥¹¤ÇADAM¤¬¹â²»¤Ç¥Õ¥§¥¤¥¯¤ò¥¬¥ó¥¬¥óÆþ¤ì¤Æ¤Æ¡£¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¢¤«¤Ã¤±¤¨¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¹â²»¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤â¹¢¤¬ÄË¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤·¡£¤¢¤ì¤Ï¤Û¤ó¤È¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ´°÷¡Û¡¡¤¢¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
¡ÚADAM¡Û¡¡¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ËÍ¤ÏKANON¤Î²Î¤Ç¤¹¡£¥í¡¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿¥Ó¥Ö¥é¡¼¥È¤È¤«¡¢¤¢¤Î¥È¡¼¥ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë²¶¤Ë¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¤¢¤ÎÀ¼¤Ç¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò°ì½Ö¤Çºî¤ì¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¹¢¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢GOICHI¤â¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹¢¡¢¶¯¤¹¤®¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤Î¥¬¥Ê¥ê¤Î¥é¥Ã¥×¤Ç²õ¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¤Ã¤Æ¡£¤·¤«¤â²Î¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈåºÎï¤ÊÀ¼¤â½Ð¤»¤ë¤·¡£
¡ÚKANON¡Û¡¡¥Ó¥Ö¥é¡¼¥È¤âåºÎï¤Ë½Ð¤ë¤·¤Í¡£
¡ÚADAM¡Û¡¡¹¢¤¬¤³¤³¡Êµ¤´É»Ù¤¢¤¿¤ê¡Ë¤Ë¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¶Á¤¤¤Æ¤Æ¡£
¡ÚKANON¡Û¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚGOICHI¡Û¡¡¤¤¤ä´ªÊÛ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âËÍ¤«¤é¤¹¤ë¤È4¿Í¤ß¤ó¤Ê¤ËÅ¨¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âµÕ¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£5¿Í¤ß¤ó¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤¬STARGLOW¤ÎÎÉ¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£Æü¤â¤·¥ª¥Õ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡©
¡½¡½¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤â¤·º£Æü¥ª¥Õ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©
¡ÚRUI¡Û¡¡¤¦¤ï¤¡¡¼¡ª¹Í¤¨¤ë¤Î³Ú¤·¤¤¡ª
¡ÚTAIKI¡Û¡¡Í¼Êý¤Þ¤Ç¿²¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁ´°÷¡Û¡¡¤½¤ì¤À¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚGOICHI¡Û¡¡ËÍ¤Ï¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¸ª¶Å¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£
¡ÚKANON¡Û¡¡¸áÁ°Ãæ¿²¤Æ¡¢¸á¸å¤Ï¤ª½Ð¤«¤±¤·¤¿¤¤¤«¤Ê¡£
¡ÚRUI¡Û¡¡Ä«9»þ¤¯¤é¤¤¤Ëµ¯¤¤Æ¡¢Ä«É÷Ï¤¤«¤é¥³¡¼¥ë¥É¥·¥ã¥ï¡¼¤¤¤Ã¤Æ¥µ¥¦¥Ê¤Ç¥Á¥ë¡£¤½¤Î¤¢¤ÈÉþ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª
¡½¡½¶ñÂÎÅª¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¡ÚADAM¡Û¡¡ËÍ¤ÏKANON¤Î²È¤Ç¡Ä¡Ä±Ç²è¤ò´Ñ¤Þ¤¹¡Ê°ÕÌ£¿¼¤Ê¾Ð´é¤Ç¡Ë¡£
¡ÚKANON¡Û¡¡¤Ê¤ó¤Ç²¶¤ó²È¤Ê¤ó¤À¤è¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯¤ªË»¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÁ´°÷¡Û¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
SKY-HI¼çºË¤Î»öÌ³½ê¡¦BMSG¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£9·î19Æü¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯9·î22Æü¤Ë¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖMoonchaser¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï RUI¡¢TAIKI¡¢KANON¡¢GOICHI¡¢ADAM ¤Î5Ì¾¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï18.6ºÐ¤Ç¡¢BMSG½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¼ã¼ê¥°¥ë¡¼¥×¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡ÖÆÏ¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤À±¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¤½¤Îµ±¤¤ò¼«¤éÊü¤ÄÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
