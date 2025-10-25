¸µ¥á¡Á¥Æ¥ì¥¢¥ÊÆî±ÀÊæÇÈ¡Ö¥¢¥Ù¥Þ¤¯¤ó¡×¥®¥å¥Ã¤ÈÊúÍÊ¡¡Âç³ØÀ¸¤Ö¤ê¤ËABEMA¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆî±ÀÊæÇÈ¡Ê31¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖABEMA NEWS¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÖABEMA NEWS¡¡Ëè½µÌÚÍËÆü¤ÎÌë¤ËÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡ÖNewsBAR¶¶²¼¡×¤ÇÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Î¤¢¤ëABEMA¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£1ËçÌÜ¤ÏºòÆü¡¢2ËçÌÜ¤ÏÀè¡¹½µ¡£¡×¤Èµ¤·¡¢ABEMA¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¢¥Ù¥Þ¤¯¤ó¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÊú¤¯¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£
¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡¢¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊì¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¹¢¤¬¥«¥é¥«¥é¤Ë¤Ê¤ë¤é¤·¤¤¡£¾Ð¡¡Ì¾¸Å²°¤Ë¤¤¤¿»þ¤Ï²È¤ÇÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÉ¤ß¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¼¾µ¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÈ¯À¼¤¬°¤¯¤Æ¤â¹¢¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯ÆÉ¤á¤ë¤Þ¤ÇÇ´¤ë¤È¤Î¤Ü¤»¤Þ¤¹¡×¤È¶á¶·¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥á¡Á¥Æ¥ì°ÊÍèµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸µµ¤¤Ê»Ñ¤¬¸«¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤óº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æî±À¥¢¥Ê¤ÏÅìÂçÂç³Ø±¡½Ð¿È¤Ç19Ç¯¤Ë¥á¡Á¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£ºòÇ¯3·î¤Ë·ëº§¤òµ¡¤ËÂà¼Ò¤·¡¢º£Ç¯4·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¡£10·î¤Ë¤Ï¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£