元AKB48のタレントで起業家の小嶋陽菜（37）が24日までに、自身インスタグラムを更新。雑誌の表紙を飾った衣装の撮影動画を投稿した。

「カバーを担当したMAQUIA 12月号」と題し、特徴的な形のジャケット、超ミニホットパンツ、ハイヒール、ニーハイストッキング、髪飾りと、すべて黒のコーディネートを披露。ジャケットは前と後ろに生地が垂れ下がり“ふんどし”のような奇抜デザインだ。「最近の美容やボディメイクについてたくさんお話ししました！あっちゃんとのビューティ対談も絶対チェックして ちなみにこのカバーのテーマはスナイパー？らしい」と、衣装のテーマや前田敦子と対談したことも明かした。

ファンやフォロワーからも「スカート履き忘れてるって…」「語彙力を失った、、、、」「可愛すぎて頭がおかしくなりました」「なんか痩せました？？綺麗」「可愛い脚にゃがい」「美脚すぎる」「太もも最高」「プリ尻」「かわセクシー」「美しすぎる」「スタイル神すぎ」「足長ふんどし？」「やっぱ色っぽい」「すぅごくエロい」「社長！刺激的過ぎます」などのコメントが寄せられた。

小嶋はAKB48を卒業後、現在は自身がプロデュースするライフスタイルブランド「Her lip to」を運営する「heart relation」の代表取締役CCO（チーフ・クリエーティブ・オフィサー）を務めている。