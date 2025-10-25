レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの花乃衣美優（25）が24日までに、自身のインスタグラムを更新。コスプレ姿を投稿した。

「幼稚園児」と記し、水色のワンピース園児服に黄色い帽子と黄色いバッグ。「ハロウィンコスプレだから許してください」とつづった。

また、別の投稿では高級焼き肉店に訪れたことを報告。紺の長袖トップスに、黒の超ショートパンツ姿に黒のロングブーツを履き、細くスラリと伸びた脚が際立った。

ファンやフォロワーからも「大人びた園児」「似合ってる」「可愛過ぎる〜」「えんじ→からの、エンジェル」「のい組の担任になってもいいですかー」「おどけたほっぺがぷりっとプリティーハート」「足長プリティー」「スタイル凄い」などのコメントが寄せられた。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞した。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」。SNSではレースアンバサダーの様子や、プライベートのファッションなども投稿している。現在は自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めており、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でも活躍しているが、今季限りでの卒業を発表した。