川崎希、長女の5歳誕生日を報告！次女誕生後に感じた成長にほっこり「お手伝いしてくれたり…」

10月24日、川崎希がInstagramを更新。長女が5歳の誕生日を迎えたことを報告した。

【写真】ろうそくを吹き消す微笑ましいSHOTを公開

川崎は、自身のInstagramアカウントにて、「HAPPY BIRTHDAY」「sisterが5才になりました〜」と報告。

続けて、「オーダーケーキはデーモンハンターズに」とコメントし、娘がハマっているというNetflixで配信されているアニメ『K-POPガールズ！デーモン・ハンターズ』のキャラクターがデザインされたバースデーケーキの写真を公開した。

続けて、「妹が生まれてお姉ちゃんの優しいかんじが日々出てきていつもお世話をお手伝いしてくれたり、お皿を洗ってくれてたり家庭的なかわいいsisterです」「デーモンハンターズ以外にもアリエルやギャビーも好きだからプレゼントは色んなキャラMIXでした笑」「5才のお誕生日おめでとう〜」とコメントし、長女がケーキに立てられたろうそくの火をを吹き消す様子などを掲載していた。

元AKB48のメンバーで、2013年にアレクサンダーと結婚した川崎。7歳の長男、5歳になった長女に加え、今年の6月30日に次女が誕生し、3児の母となった。