

旅行の満足度を上げるためには、「エピソード記憶」を残すことが大切です（写真：Fast&Slow／PIXTA）

人に長く残る記憶（長期記憶）には、「エピソード記憶」と「意味記憶」という2種類があります。

「エピソード記憶」とは、「昨日は家族と美術館に出かけた」などというある特定の出来事に関する記憶です。「意味記憶」とは、「この標識は一時停止だ」など、学校や社会で学んだ知識や事実を指します。

認知科学の知見では、人生の充実度を高めるためには、「自分に関するエピソード記憶（自伝的エピソード記憶）」を増やしていくことが重要になることがわかっています。

では、どのような工夫をすれば「自伝的エピソード記憶」を多く残していけるのでしょうか。千葉大学大学院教授の一川誠氏が解説します。

※本稿は『ぼくら大切なことに使える時間はもう、あまりないから』から一部抜粋・再構成したものです。

「旅行体験」は具体的なエピソードとして記憶に残す

特に若いうちは、自伝的エピソードは、できるだけ具体的にしたうえで長期記憶に残すことがその後の充実感や幸福感につながることがわかっています。

たとえば、この1年を振り返ってみたとします。「とにかく忙しかったな。あっという間に過ぎてしまった」と、1年をざっと振り返った場合と、「1月にはプロジェクトのまとめができたし、春には初めてひとり旅をした。5月には趣味の大会でイベントを開催して……」と、いろいろなことを思い出せる場合とでは、どちらが自分をより評価できるでしょうか。

やはり、体験したことを具体的に挙げられる後者のほうが、自分を前向きに捉えやすいでしょう。

したがって、思い出せる体験は、具体的なエピソードとして、たくさんもっておいたほうがいいのです。

「札幌に旅行した」という経験なら、それを「なんとなく楽しかった」という感想でひとくくりにせず、エピソードを多く残すことがポイントになります。

「夜景を見に行って寒かったけれども、雪の結晶が服に降ってきてきれいだった」

「みそラーメンのおいしいお店を紹介してもらって並んで食べたら、実は住んでいるところの近くにも支店がある店だった」

「帯広にまで足を延ばそうと思ってレンタカーを借りたら、途中、なかなかガソリンスタンドがなくてガス欠になって大変だった」

こういった具体的で特別な体験は長期記憶に残りやすいですし、たとえそのときは残念な体験であったとしても、のちに「こんなに特別で楽しい体験をしてきたんだな」と、自分を肯定的に評価できるエピソードにもなりえます。

たとえば、先ほどの旅行の評価は「夜景も見たし、ラーメン店では面白いオチがあったし、ドライブは散々だったけど、今まで経験したことがないことばかりで、とっても楽しかった。行ってよかったよね」となるでしょう。

このような理由で、毎日の中で「思い出せる体験」を具体的に積み重ねていくことが、人生の時間を充実させることとなり、自分の評価や幸福感にも深く関わってくるのです。

「思い出せる体験」を増やすには…時間の使い方が重要

そして、このような体験を増やすためには、時間の使い方を工夫することがひとつのポイントになっていきます。

そのような理屈をもとに、次も旅行に出かけたときのことを考えてみましょう。

旅行の満足度は、その場の楽しさだけでなく、あとから「どれだけ具体的に思い出せる事柄があるか」が大切だということになります。

つまり、旅行で体験したことが長期記憶として残るほうが、自分の人生に意味のある時間だったという感覚が得られて、それが自己肯定感につながっていく。そして幸福な人生につながるわけです。

ところが、せっかく出かけるのだからといって「あれもやろう」「ここも行きたい」とばかりに、つい、いろいろなイベントを詰め込んでしまいがちですよね。

しかし、そうすると、予定の詰め込みすぎによってそれぞれの体験の境界があいまいになります。

その結果、それぞれの体験を個別の事柄として認識することが難しく、あっという間に時間が過ぎたように感じやすくなります。

そのうえ、あとで一つひとつの体験を繰り返し思い出すことも難しくなります。

そうなると、長期記憶として残りにくくなってしまいます。

実際には多くのことを体験していたとしても、具体的なエピソードを思い出せない状態になり、「あちこち行ったけれど、とにかくすごく忙しくて大変だった」と、ざっくりとひとまとめにされてしまって、思い出せるような特別なことのなかった、あっという間に過ぎた期間として記憶されることになってしまいます。

あとから思い出すための材料を残しておく

こうしたことを防ぐには、あとから思い出すための材料を残しておくことが有効です。

たとえば写真を撮ったり、乗り物の切符や入場券を取っておいたりすると、あとで時間に余裕があるときに「そういえば、ここに並んだよね」といったふうに思い起こすことができ、体験したことを長期記憶として残すのに効果的にはたらきます。

とはいえ、それは「後づけの体験の記憶」になるため、体験当時の風が吹いたときの心地よさや、匂いなど視覚情報以外の記憶も残る「リアルタイムでの体験の記憶」と比べると得られる満足感はやや弱くなるかもしれません。

その土地でしかできない経験をして、記憶に残す

いくつかの研究では、リアルタイムに体験した事柄をあとで思い起こすことが自尊感情や満足感を高めるという結果が報告されています。





だから、旅行をする際、さまざまな体験をしたことを通して満足感を高めるためには、一つひとつの体験を大切にできるよう、詰め込みすぎない日程にすることが望ましいのです。

そのような旅行にできれば、リアルタイムの体験が長期記憶に残り、自己満足感や自己評価は高くなるのに、振り返りすらできないくらい予定を詰め込んで、「行ったはいいけれど思い起こせることが少ない」となるのは、せっかく旅行したとしても、とてももったいない気がします。

長く滞在することで詰め込みすぎを解消するのもひとつの方法ですが、肝心なのは、その時間に何をするかです。

長期記憶に残り、自己肯定感を高めるためには、ただホテルで寝ているだけでなく、現地の人と交流したり、そこにしかない特別な場所を訪れたりするなど、その土地でしかできない経験をすることが大切です。

（一川 誠 ： 千葉大学大学院人文科学研究院教授、博士（文学））