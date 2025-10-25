山形県高校駅伝2025 女子 第1中継所通過順位
2025年度の山形県高校駅伝が10月25日（土）、山形県長井市で行われています。
女子は10チームがエントリーしていて、白熱のレースを見せています。
【激走の模様は画像ギャラリーでもご覧いただけます】（女子①）
第1中継所の通過順位は以下の通りです。順位 学校名 走者 1位 山形城北 井上 佳奈(1) → 荒木 結心(3) 2位 山形中央 本間 栞(2) → 秋葉 紅羽(1) 3位 酒田南 髙橋 佑奈(3) → 髙橋 こころ(2) 4位 東海大山形 瀧口 美緒(2) → 會田 姫子(3) 5位 山形西 太田 琴海(2) → 白田 麗奈(2) 6位 庄内合同 清野 萌杏(2) → 金野 紗來(1) 7位 鶴岡東 佐藤 帆夏(3) → 氏川 來南(1) 8位 山北・南陽・米東 槙 歩希(1) → 冨樫 望桜(2) 9位 山形東 大橋 ゆい(2) → 小嶋 紗也香(1) 10位 山形学院 伊藤 碧心(3) → 矢ノ目 琴音(2)
白熱のレースはTUYの公式YouTubeでも配信しています。https://www.youtube.com/watch?v=HK4Cx3pG-VM
このほかの中継所の情報は別の記事で配信しています。