¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤¬º£µ¨3¾¡ÌÜ¡Ä¿û¸¶Í³Àª¤Ï¥¢¥·¥¹¥ÈµÏ¿¤âÉé½ý¸òÂå¡¢GKÄ¹ÅÄßº¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥ÈÃ£À®
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè8Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½DF¿û¸¶Í³Àª¤ÈU¡Ý21¥É¥¤¥ÄÂåÉ½GK¥ß¥ª¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¹¡ÊÆüËÜÌ¾¡§Ä¹ÅÄßº¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ë1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¿û¸¶¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹ÅÄ¤È¤È¤â¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶·â»²²Ã¤¹¤ë¿û¸¶¤Ï¡¢22Ê¬¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤é¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼êDF¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥³¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÏÀË¤·¤¯¤âÏÈ¤ò³°¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢72Ê¬¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¿û¸¶¤¬¼«¿Ø¤«¤é¶¡µë¤·¤¿¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Þ¥ë¥³¡¦¥°¥ê¥å¥ë¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç³ÑÅÙ¤òºî¤ê¡¢º¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£ÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥´¡¼¥ëº¸¾å¶ù¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¿û¸¶¤Ïº£µ¨2¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿û¸¶¤Ï90Ê¬¤ËÉé½ý¸òÂå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ãæ±û¤Ø¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤àÁê¼ê¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò»î¤ß¤¿¸å¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ØºÂ¤ê¹þ¤à¡£¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢±¦Â¤ÎÂÀ¤â¤â¤ÎÉÕ¤±º¬¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¼ê¤Ç²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«ÎÏ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï1¡Ý0¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢Ä¹ÅÄ¤¬º£µ¨½Ð¾ì2»î¹çÌÜ¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤òÃ£À®¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ïº£µ¨3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Î¼¡Àá¤Ï11·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½MFº´Ìî³¤½®¤ÈMFÀîùõñ¥ÂÀ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡¡1¡Ý0¡¡¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡72Ê¬¡¡¥Þ¥ë¥³¡¦¥°¥ê¥å¥ë¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ë
¡¡¿û¸¶¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹ÅÄ¤È¤È¤â¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶·â»²²Ã¤¹¤ë¿û¸¶¤Ï¡¢22Ê¬¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤é¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼êDF¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥³¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÏÀË¤·¤¯¤âÏÈ¤ò³°¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿û¸¶¤Ï90Ê¬¤ËÉé½ý¸òÂå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ãæ±û¤Ø¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤àÁê¼ê¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò»î¤ß¤¿¸å¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ØºÂ¤ê¹þ¤à¡£¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢±¦Â¤ÎÂÀ¤â¤â¤ÎÉÕ¤±º¬¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¼ê¤Ç²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«ÎÏ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï1¡Ý0¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢Ä¹ÅÄ¤¬º£µ¨½Ð¾ì2»î¹çÌÜ¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤òÃ£À®¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ïº£µ¨3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Î¼¡Àá¤Ï11·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½MFº´Ìî³¤½®¤ÈMFÀîùõñ¥ÂÀ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡¡1¡Ý0¡¡¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡72Ê¬¡¡¥Þ¥ë¥³¡¦¥°¥ê¥å¥ë¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ë