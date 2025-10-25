歌手・堀ちえみが２５日、自身のブログを更新。５泊６日のクルーズ船の旅でとんでもない状況に陥っていることを明かした。

堀は２０日から、東京発着で九州や韓国・釜山を回るクルーズ船の旅に参加。完全なプライベートとのことで、ブログには何度もこの旅の様子を記していた。

そして２５日朝、予定通り東京に到着する寸前、とんでもない事態が発生。堀はブログに「最後の最後になんという。皆んな揃って朝食に行くために、着替えをしようと思ったら、ナント！ナント！！！今日履くスカートが…ない」と記した。

その理由について「トランクは昨夜のうちに、係の人に渡して全ての乗客の荷物を、集めてしまいます。昨夜主人が最後に、私が今日履くスカートを洗濯物だと勘違いし、トランクの中に入れてしまったとのこと。なので！！！履いて帰るスカートがない」と説明した。

もうすぐ到着するのに下半身に着る服がない状況。「洋服買うにも、ショップは朝から空いている訳なくってしかも下船の日の早朝だ。スカート履けていない状態で、朝食を楽しみに行くどころか…下船できません」

さらに落ち込んだ表情の写真をアップし、「上だけ着て、バスローブ腰に巻いて。あぁ、手荷物をなるべく少なくしようと、部屋着までもうトランクに入れちゃったからなぁ。バスローブを着て一夜過ごせばいいからね！なんて合理的に考えたのが、失敗した。部屋着のスウェットさえあれば、それ履いて済んだのに」と嘆きまくった。

最後に「シュン。っつーか！マジでどうすればいい もう笑い取って、バスローブ着たまま下船するか」とヤケ気味につづった。