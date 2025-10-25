好き＆行ってみたい「山形県の商店街・市場」ランキング！ 2位「酒田海鮮市場」、1位は？ 【2025年調査】
活気ある掛け声や人の温かさにあふれる商店街や市場は、地域の暮らしや文化が息づく場所です。新鮮な食材やご当地グルメ、昔ながらの雰囲気など、歩くだけでワクワクする魅力が詰まっています。
All About ニュース編集部では、2025年10月9〜10日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「商店街・市場に関するアンケート」を実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい山形県の商店街・市場」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「魚介をさばいてくれたり調理方法なども教えてくれるので、ありがたい」（30代女性／愛知県）、「酒田港直行の市場という事で新鮮な海産物を食べに行きたいです」（30代女性／東京都）、「スルメイカからヤリイカが美味しいので」（30代女性／東京都）、「刺身が新鮮で採れたてが食べられるみたいなので行ってみたいです」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「いろんな料理を少しずつ食べ比べできるから」（30代女性／神奈川県）、「連日にぎわっていて口コミも良いので行ってみたい」（40代女性／群馬県）、「オモウマイ店で特集でやっているのを見て気になるから」（40代女性／兵庫県）、「小さな店舗が集まってできている市場で山形でたくさん食べられているラーメンがいただけるのは嬉しいです」（60代女性／沖縄県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：酒田海鮮市場（酒田市）／71票昔から日本海沿岸と内陸とを結ぶ交通の拠点として栄えた酒田港にあるこの市場は、新鮮な庄内浜の海の幸をたっぷり堪能できる場所です。獲れたての魚介類が並ぶ鮮魚店に加えて、2階には海鮮料理を楽しめる食事処もあります。夏の岩牡蠣や秋のサワラなど、季節ごとの豊かな恵みを求めて、たくさんの観光客や地元住民が訪れる活気あるスポットです。
1位：酒田市みなと市場（酒田市）／73票海の幸のほかにも何か酒田のお土産がほしいという方に、この市場はおすすめです。2位の「酒田海鮮市場」に併設されており、山形県の豊かな大地で育った農産物や、地元の特産品、地酒やお土産品などが充実している複合型の市場です。新鮮な海産物を売っているのはもちろん、ソフトクリームなどのスイーツやラーメンも手軽に味わえるのが魅力です。港町のにぎわいを感じられ、地域の人たちの交流の拠点になっています。
回答者からは「いろんな料理を少しずつ食べ比べできるから」（30代女性／神奈川県）、「連日にぎわっていて口コミも良いので行ってみたい」（40代女性／群馬県）、「オモウマイ店で特集でやっているのを見て気になるから」（40代女性／兵庫県）、「小さな店舗が集まってできている市場で山形でたくさん食べられているラーメンがいただけるのは嬉しいです」（60代女性／沖縄県）といった声が集まりました。
