◇ワールドシリーズ第1戦 ブルージェイズ ― ドジャース（2025年10月24日 トロント）

ア・リーグ覇者ブルージェイズのボー・ビシェット内野手（27）が24日（日本時間25日）、本拠でのドジャースとのワールドシリーズ（WS）第1戦に「4番・二塁」で先発。復帰第1打席で安打をマークした。

初回2死から3番ゲレロが四球を選び、ビシェットが3ボールからド軍先発左腕スネルのチェンジアップを叩くと、打球は一、二塁間を抜けた。さらにカークが四球で歩き2死満塁と先制のチャンスを迎えたが、6番バーショは中飛に倒れた。

ビシェットは9月6日のヤンキース戦で相手捕手と激突し、左膝を捻挫して離脱。ポストシーズン（PS）はヤンキースとの地区シリーズ、マリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）もロースターから外れていた。

チームが32年ぶりに出場したWSで、本来の遊撃手ではなく二塁手で待望の復帰。試合前の会見では「他のポジションよりも早く準備できると思った」と早期復帰のためと説明し、シュナイダー監督も「マイナー時代にセカンドを守っていたのも見たことがあるし、動きも良かった。体の調子も問題なさそうだったから安心して起用できる」と話していた。