「ワールドシリーズ・第１戦、ブルージェイズ−ドジャース」（２４日、トロント）

ドジャースの大谷翔平投手は初回先頭の第１打席で空振り三振に倒れた。

ルーキー右腕・イエサベージとの対戦。強烈なブーイングがわき起こる中、初球は膝元のフォーシームを見極めた。２球目のフォーシームがストライクとコールされると敵地は大歓声。３球目のフォーシームはファウルとなり追い込まれた。

スタンドは総立ちに。４球目の内角高めは見極めて平行カウントに。５球目のスプリットにバットは空を切った。空振り三振に敵地はこれ以上ない大歓声に包まれた。

打席に入る前にはベンチで変顔を浮かべ、スミス・ストレングスコーチと恒例のじゃれ合い。そこでも満面の笑みを浮かべるなど、テンションの高さが伝わってきた。

大谷はポストシーズンで不振にあえいでいたが、投打同時出場したリーグ優勝決定シリーズ第４戦で１試合３本塁打をマーク。前日には屋外でのフリー打撃を行い、復調のきっかけとなったメニューで最終調整していた。

続くベッツの打席でも強烈なブーイングが浴びせられ、遊ゴロに倒れると再び大歓声。フリーマンも二ゴロに倒れ、ＭＶＰトリオが三者凡退の船出となった。