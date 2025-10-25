米大リーグのワールドシリーズは２４日（日本時間２５日）にカナダのトロントで開幕し、ナ・リーグ覇者のドジャース（西地区１位）は敵地でア・リーグを制したブルージェイズ（東地区１位）と対戦している。

ドジャースの大谷翔平は１番指名打者（ＤＨ）で出場し、ブルージェイズの先発右腕、２２歳のイェサベジに対して第１打席は空振り三振に倒れた。

大谷とイェサベジはこれが初対戦。１メートル９３の長身で、真上から投げおろす角度のあるオーバーハンド右腕は、初球から４球を直球で押し、カウント２−２からの５球目は得意のスプリットで大谷を見事に料理した。

イェサベジは昨年のドラフト１巡目で指名されたルーキーで、９月中旬にメジャーデビューしたばかり。米メディアによると、シーズン初めの今春には、ブルージェイズ傘下のマイナー契約で、メジャーから４階級下のシングルＡ（１Ａの下位クラス）の球団にいた。

レギュラーシーズンは３試合だけの登板だったが、ポストシーズンでは３試合で２勝１敗。なかでも初登板となった今月５日のヤンキースとの地区シリーズ第２戦で先発すると、主砲ジャッジらが並ぶ強力打線を６回途中まで無安打、１１三振、１四球に抑える快投を見せている。（デジタル編集部）