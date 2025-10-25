ÊÆÈ¯¥É¥ê¥ó¥¯Å¹¡Ö¥¢¥°¥¢¡¦¥«¥Ð¥Ê¡×¥Ï¥ï¥¤½é¿Ê½Ð ¥¢¥é¥â¥¢¥Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó
¡Ö¥¢¥°¥¢¡¦¥«¥Ð¥Ê¡×¤Ï¡¢¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ç¿·Á¯¤Ê¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥É¥ê¥ó¥¯Å¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Ç3Å¹ÊÞÌÜ¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ë¤Ï½é¾åÎ¦¤È¤Ê¤ë¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÁÇºà¤ÈÂçÃÀ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤µ¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤¢¤ï¤»¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¡Ö¥Ä¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢¿·Á¯¤Ê¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥¹¥é¥¤¥¹¤òÅº¤¨¥¿¥Ò¥ó¤ò¿¶¤ê¤«¤±¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â²Ú¤ä¤®¤Î¤¢¤ë°ìÇÕ¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥¥·¥«¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡Ö¥«¥Ð¥Ê¡¦¥Á¥é¡¼¡×¤ä¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¡Ê½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡¿modelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
½»½ê¡§1450 Ala Moana Boulevard, Honolulu, HI 96814
¥¢¥é¥â¥¢¥Ê¥»¥ó¥¿¡¼- ¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥ì¥Ù¥ë1F ¡¢¥¨¥ô¥¡¥¦¥£¥ó¥°
¢¡¥Ï¥ï¥¤½é¿Ê½Ð¡Ö¥¢¥°¥¢¡¦¥«¥Ð¥Ê¡×¤È¤Ï
¢£¥¢¥°¥¢¡¦¥«¥Ð¥Ê ¥Ï¥ï¥¤Å¹
