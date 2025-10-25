阿部慎之助監督（46）が、狙い通り、1位で竹丸和幸（23=鷺宮製作所、投手、左投左打）を一本釣りした。

前日22日に事前公表、「隠す必要もないし、公表したことによって1球団でも引いてくれた球団があれば……」と安堵の表情を浮かべた。

179センチ、75キロの細身の体から最速152キロ。広島の崇徳高から城西大を経て鷺宮製作所で急成長を果たした。元巨人コーチで、城西大で臨時コーチを務める秦真司氏がこう言う。

「大学時代のスピードは130キロ台でしたが、腕を含めたしなやかな体の使い方が素晴らしかった。教えられない天性のものだから、これはプロに行くと思いました。決して速くはないが、スピンが利いていて球が伸びる。（元中日のエース）今中タイプ。ただ、高校時代は控えだったから自信が持てず、目標を持ってガツガツやるタイプではありませんでした。選手の自主性を重んじる城西大では、投げ込みやトレーニングで追い込むことをしない。当時は能力だけで投げていました」

阿部監督は「先発が課題だったし、ローテーションに入ってほしい。即戦力という位置づけ」と喜んだが、前出の秦氏は「それは危ないですね」とこう警鐘を鳴らす。

「大学ではリリーフだったし、社会人の2年間は頑張ったにせよ、ほとんど練習で追い込んだことがないから、1年間のプロのシーズンは持たないでしょう。今年になって体が大きくなったとはいえ、まだまだ線が細いし、ほとんど手つかずの投手だから、じっくり体をつくる時間が必要。焦らせると故障につながる。おっとりした性格だから、巨人のような注目される人気球団に慣れるのも時間がかかるかもしれない。将来は左のエースになり得る素材だから、乗り越えてほしい」

ダイヤの原石だけに焦りは禁物のようだ。

◇ ◇ ◇

