「ホッとしています。1位で指名してもらえるとは思っていなかったので。（チームの印象は）お菓子のイメージ。世界で投手と言えば自分、と言われるような投手になりたい」

ロッテに1位指名された石垣元気（18=健大高崎、投手、右投両打）がこう言った。

最速158キロ。チームを準優勝に導いた9月のU18W杯には、メジャー球団が大挙して視察に訪れた。本人も日本のプロ球団で経験を積み、将来はメジャーでプレーしたい夢がある。だからこそ「世界で投手と言えば自分」と言われたい。

健大高崎は全国でもトップクラス、プロ顔負けのトレーニング施設がある。石垣はイチローが熱心に取り組んでいた初動負荷トレーニングにも取り組んでいた。専門のトレーナーのもとで、科学的なトレーニングを積んで将来のメジャー挑戦を視野に入れているのだ。

その石垣の交渉権を獲得したロッテは、来季からサブロー監督（49）が指揮を執る。就任会見では「厳しいことだけは覚悟してほしい」と、こう言った。

「今年、断然の最下位ということで、厳しいチームづくりにはなると思います。甘さを取り除いて厳しい練習をして、若い選手が多いので、羽ばたけるようなチームにしていきたい」

来春のキャンプに関しても、「昭和のキャンプになる」とハッキリ言っている。

そのサブロー監督は石垣について「伸びしろのある選手か即戦力かで迷ったが、両方を兼ね備えている。クローザーとかできたらいいですね、願望ですよ」と。

将来のメジャー挑戦を夢見る18歳が、果たして「昭和のキャンプ」に耐えられるのか。「伸びしろのある即戦力」として1年目から「クローザー」として使い倒されたりしないか心配だ。

