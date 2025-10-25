まさかの1位指名、まさかの競合である。

【ドラフト家庭の事情】ソフトB4位 宇野真仁朗 名門・桐蔭学園で元阪神関川と副主将を務めた父、早実近くに2人で暮らして支えた母

23日に行われた「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」。前日まではどの球団も歯切れが悪く、あっても下位指名と予想されていた佐々木麟太郎（20=スタンフォード大、内野手、右投左打）をソフトバンクとDeNAが1位で指名した。

当たりクジを引き当てたのはソフトバンクの城島健司CBO（チーフベースボールオフィサー）。「我々のチームの核となる選手。チームを何年も引っ張っていってほしい」とメッセージを送ったが、佐々木は来夏のMLBドラフトでのメジャー入りを視野に入れている。花巻東から米スタンフォード大に進学したのもそのためだ。

ソフトバンクが交渉可能となるのは、所属チームの全日程が終了する来年6月以降。日本球界を経てメジャー挑戦をすべきか、あくまで“直メジャー”を狙うのか。佐々木が日米を天秤にかけていることは、城島CBOも「どちらを選ぶかは佐々木くんの意思を尊重している」と、認めている。

王会長は指名後すぐ本人に直電

そんなソフトバンクのネックとなるのが過去、12球団で唯一、一度もポスティングを認めていないということだ。特例が認められでもしない限り、佐々木は海外FA権を取得するまで、メジャーに挑戦することはかなわない。

「ポスティングを認めないのは孫正義オーナーの意向。今後も認められることはないでしょう」と話す球団OBは「それでも」と、こう続ける。

「勝算はあるようです。そもそも佐々木はメジャー球団からの評価が芳しくなく、来年の米ドラフトでも上位指名は厳しいといわれている。ドジャースやヤンキースのような人気と知名度を兼ね備えた球団ならまだしも、弱小球団に下位で指名され、マイナーで数年間、冷や飯を食わされるとすれば、ソフトバンクを選ぶ可能性は十分にある。佐々木の指名は王球団会長の意向が強く、入団後も手厚い待遇が保証されるはずです」

その王会長は指名直後に早速、佐々木に直接電話を入れ、「（佐々木本人も）すごく喜んでくれて、『ありがとうございます』と言ってくれた。ホークスに来ることになれば、一緒に高い目標を持って頑張ろうと伝えた」と、ご満悦。

ソフトバンクは複数回、わざわざ米国まで佐々木の視察に行き、王会長と“ホットライン”を築いているのだから、勝算があると考えるのが自然だろう。

ウルトラCもありそうだ。

