来年2月、開始から半世紀を迎える「徹子の部屋」（テレビ朝日系）。放送回数は1万2500回を超え、同一司会者によるトーク番組ギネス記録を更新し続けている。司会の黒柳徹子（92）は日本のテレビが放送をスタートした1953年2月1日に画面に登場。まさにテレビの申し子である。その学歴もユニークだ。

太平洋戦争が始まる前年、尋常小学校に入学してまもなく、母親が学校に呼び出された。担任から他の学校に移ってほしいと懇願されたのだ。このあたりのいきさつは黒柳の自伝的小説「窓ぎわのトットちゃん」にくわしい。なお、同書の発行部数は2500万部を超え、これもギネス記録として認定されている。担任が言うには、授業中に机のふたを開けたり閉めたりを繰り返す。「用事がないのにいけません」と注意すると、カバンの教科書、ノート、文房具を全部、机に移し、ひとつずつ取り出して再び開けたり閉めたり。ひと通りやったあとは立ち上がり、窓の外のチンドン屋さんに声をかける……。

小1で退学になった黒柳は東京・自由が丘にあったトモエ学園に転校した。校長を務める小林宗作氏が音楽教育の手法を取り入れ創設した幼小一貫校だった。面接の日、小林校長は好きなことを話すように促した。すると、黒柳は話すことがなくなるまで4時間、しゃべり続けた。入学すると小林校長はことあるごとに「君は本当はいい子なんだよ」と語りかけた。

■中高は一貫の香蘭女学校

トモエ学園で伸び伸びすごしていた黒柳だったが、6年に上がる前に東京大空襲があり青森に疎開。戦争が終わると学校に戻り、翌年春、中高一貫の香蘭女学校に進んだ。

黒柳の入学と入れ替わるように卒業したのがジャーナリストとして世界を股にかけて活躍した兼高かおる。彼女の何ものにも左右されない生き方に影響を受けたという。

香蘭女学校を卒業後は東洋音楽専門学校（現東京音楽大）声楽科に入学。イタリア映画「トスカ」を見て、オペラ歌手になりたいという夢を持っていた。しかし、声楽を学んでいるうちにオペラ歌手に向いていないことに気づいた。進路も決まらないまま卒業した黒柳はたまたま新聞でNHK東京放送劇団の俳優募集広告を目にする。応募すると約6000人の中から合格した13人の1人に選ばれ、テレビ女優第1号としてデビューするのである。その後はさまざまなことにチャレンジ。NHKを退社して文学座に入団。35歳の時、新進気鋭のカメラマン・篠山紀信に請われてヌード撮影。38歳になるとニューヨークで1年間、1人暮らし。演技を学んだ。

あらゆることに挑戦してきた黒柳だが、ひとつだけやっていないとしたら結婚。「たびたび結婚願望を口にし、見合いにも何度か臨んでいる。渡米も相手と会うためというウワサが流れていた」と女性誌の元編集者。これからだって、その可能性がないわけではない。90代で結婚となれば、彼女らしい気もする。

（田中幾太郎／ジャーナリスト）